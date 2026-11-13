Julián Álvarez marcó el descuento de Argentina ante Uruguay y habló del inicio de una nueva era

La Araña convirtió el 2-1 en La Bombonera, en la derrota de la Albiceleste frente a la Celeste. Tras el encuentro, destacó algunos aspectos positivos del equipo y reconoció que todavía hay cosas por mejorar

viernes 13 de noviembre de 2026 | 23:13hs.

Julián Álvarez volvió a convertir con la camiseta de la Selección Argentina, aunque esta vez no alcanzó para evitar la derrota por 2-1 ante Uruguay, en el amistoso disputado en La Bombonera. La Araña anotó el descuento durante el segundo tiempo y, después del encuentro, se refirió al presente del equipo y al comienzo de una nueva etapa, marcada por el recambio generacional.

Argentina caía por 2-0 cuando, a los 28 minutos de la segunda mitad, logró descontar. La jugada nació por el sector izquierdo, donde Gianluca Prestianni recibió la pelota, encaró hacia el área y envió un centro que encontró a Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid apareció para empujarla con su pie derecho y establecer el 2-1 definitivo.

De esta manera, el atacante volvió a marcar para la Albiceleste. Su último tanto había sido el 3 de octubre, en la goleada por 7-0 frente a Burkina Faso, en el estadio Monumental. Con esta conquista, el cordobés llegó a los 17 goles con el seleccionado nacional.

Por su parte, Prestianni volvió a ser protagonista en la ofensiva argentina, al sumar una nueva asistencia. El juvenil del Benfica ya había tenido una destacada actuación frente a Burkina Faso, partido en el que convirtió un gol y también aportó una habilitación.

La reflexión de Julián sobre el nuevo ciclo

Una vez finalizado el encuentro, Álvarez reconoció que el plantel se fue con bronca por el resultado, aunque rescató algunos aspectos del funcionamiento colectivo.

"Era un partido importante, queríamos ganarlo. Más allá del resultado, hicimos buenas cosas. Siempre hay cosas por mejorar. Hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Tenemos otro partido más. Es una nueva era, con muchos chicos jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para seguir con el legado que dejaron los otros", expresó.

El delantero también hizo referencia a las salidas de referentes como Lionel Messi y Nicolás Otamendi y al desafío que representa continuar el camino de una generación que marcó una época en el seleccionado.

"Lo dijo el entrenador. Se fueron algunos jugadores como Ota, Leo, con todo lo que eso significa. Pero estamos acá nosotros, seguimos de la misma forma, representando esta camiseta como nos han enseñado ellos. El entrenador sigue con nosotros. Vamos a seguir trabajando y vamos por más", sostuvo.

Finalmente, Álvarez destacó el aprendizaje que significó compartir plantel con los futbolistas que lideraron a la Selección durante los últimos años y remarcó la importancia de transmitir esos valores a los más jóvenes.

"Nosotros aprendimos, crecimos durante estos años con esa gente que le dio tanto a la Selección, que tuvo tanta trayectoria. Pasaron momentos muy difíciles también. Tratamos de copiar eso, predicar con el ejemplo. A los más chicos, seguir por ese camino, que nos fue muy bien. Hay que seguir por esa línea", concluyó.