Cambiarán los intérpretes, pero no la identidad

Argentina arrancó la era post Messi. Con muchos conocidos, con otros nombres que se sumaron, pero con el claro objetivo de seguir siendo una selección que marque el ritmo de los partidos

viernes 13 de noviembre de 2026 | 22:14hs.

Desde aquella lejana tarde de agosto de 2005 en Hungría, cuando un joven Lionel Messi hizo su estreno en la selección mayor pasaron muchas cosas en la vida del 10, de Argentina, del mundo. Hubo buenas y malas. En 2018 y tras un gran golpe en el Mundial de Rusia, desde la AFA decidieron darle la chance a un “inexperto” Lionel Scaloni.

Comenzó la era más gloriosa de los últimos años de la selección argentina. La Scaloneta terminó en octubre, cuando su máximo exponente dijo adiós. Messi se retiró de la Selección, pero Scaloni seguirá hasta el 2030. Cambiarán los nombres, pero no la identidad que el cuerpo técnico construyó desde hace casi una década.

No es lo mismo una selección con Messi, que una sin el 10 y por eso la renovación de Scaloni al frente del equipo fue fundamental. Habrá cambios, pero no todos al mismo tiempo. Como sucede cuando se termina un ciclo mundialista hay jugadores que ya no son citados, otros que deciden terminar su aventura con la Selección y es necesario un recambio. Los equipos que no lo hicieron siempre sufrieron, como España luego de coronarse en 2010.

Si bien Argentina tuvo algunas bajas por lesión como la de Cuti Romero, el nuevo capitán, y otras por sanciones como la de Nahuel Molina (cumplió y ya podrá ser citado en 2027), hubo caras conocidas que serán la base del nuevo ciclo y los más jóvenes, que pretenden ganarse su lugar.

Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez fueron los nombres que se repitieron de la final del Mundial. Lo mencionado, algunas bajas por lesión y otras muchas por el recambio. Nico Paz, Exequiel Palacios, Leonardo Balerdi y Thiago Almada fueron los que, a priori, debían pelear por ganarse un lugar, aunque el entrenador siempre dejó en claro que el único que tenía el puesto asegurado en el once era Messi.

A lo largo del ciclo para el Mundial 2026, Argentina jugó varios partidos sin Messi. El equipo predominó sobre las individualidades y eso intentó hacer ante Uruguay. Con la pelota contra el piso, con la paciencia para buscar espacios y con Nico Paz y Thiago Almada como los que intentaban hacer algo distinto para romper el cerrojo que propuso la Celeste.

El inicio del complemento fue todo lo complejo que podía ser. Uruguay, que había mostrado poco y nada, pegó por duplicado. La Celeste facturó los errores argentinos y, sobre todo, su falta de efectividad en el área rival.

Argentina hizo figura a Fiermarín, pero no tuvo, a diferencia de otras noches, la puntada final para transformar su superioridad en goles. La identidad no se negocia y eso es algo que desde el día uno al frente de Argentina lo tuvo claro el cuerpo técnico. Hay partidos con mejor o peor ejecución, pero la Selección no deja de ser protagonista.

Cambiaron los intérpretes, pero la búsqueda fue la misma: juntar pases, encontrar espacios. Así llegó el pase a Prestiani, el gran control y el centro al corazón del área para el descuento de Julián Álvarez. De la vieja camada, para uno de la nueva, para otro de los experimentados. Ese es el objetivo: juntar generaciones.

El recambio comenzó con derrota, pero otra vez con un equipo protagonista, que deberá aprender a leer los partidos, a acomodar piezas y a volver a generar en los rivales esa sensación de que cuando cambia la marcha del partido, el resultado se inclina a favor de Argentina.

Tomará tiempo, esto es un proceso y el gran objetivo es el Mundial 2030. El tiempo de construcción será, no solamente, cosechar resultados sino encontrar nombres que mantengan la manera de jugar que es un sello de estos tiempos de la Selección. Equipos protagonistas, con la pelota como principal arma para atacar al rival. Con más o menos gente en ataque, pero siempre con la visión de arco rival entre ceja y ceja.

Arrancó una nueva era, ya sin la cara más conocida de la Selección en las últimas décadas. Serán otros los que ocupen ese lugar, pero por sobre todas las cosas será siempre el equipo el que será protagonista.