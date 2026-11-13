En el inicio de la era post Messi, Argentina perdió en el clásico ante Uruguay

La Celeste aprovechó desatenciones defensivas en el inicio del complemento para ponerse 2-0. Julián Álvarez descontó y fue 2-1 para los charrúas en la Bombonera

viernes 13 de noviembre de 2026 | 20:01hs.

Después de la despedida de Lionel Messi en octubre y de la esperada renovación de Lionel Scaloni al frente de la Selección, Argentina se midió con Uruguay en la Bombonera en uno de sus últimos partidos del 2026 y fue derrota.

La Albiceleste fue más, propuso más, pero no fue efectiva. Todo lo contrario del lado de la Celeste, que llegó poco y convirtió. Aprovechó errores defensivos de su rival y pegó para ganar el clásico del Río de La Plata por 2-1.

Ambos se estudiaron bastante en el inicio del encuentro. Quisieron hacerse del control de la pelota, pero ninguno pudo monopolizar el balón, hasta que Argentina empezó a encontrar espacios y sociedades.

La primera clara fue para el local. Enzo Fernández tocó para Alexis Mac Allister, quien habilitó a Julián Álvarez. El delantero de Atlético Madrid remató cruzado y Fiermarín mandó la pelota al córner.

Con Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez parados en la mitad de cancha, el conjunto nacional adelantó líneas y jugó más tiempo en campo rival. Alexis remató y el rebote le quedó a Enzo Fernández. Otra vez apareció Fiermarín para evitar que Argentina rompa el cero.

Uruguay decidió pararse para esperar una contra o un error de Argentina y tratar de lastimar con sus individualidades. Los dirigidos por Diego Forlán no tuvieron juego y apelaron a las pelotas paradas para llegar al área de Rulli.

Montiel encaró y encontró a Nico Paz, quien habilitó a Julián Álvarez. La Araña mandó un centro, pero nadie llegó a conectar para abrir el marcador en la Bombonera.

Argentina no dejó que Uruguay jugara y a los charrúas les sentó bien el planteo. A los de Scaloni les faltó precisión en los últimos metros para romper el cero.

La única manera que tenía Uruguay de convertir era de pelota parada. Argentina cometió una falta cerca del área y el centro cayó al corazón del arco defendido por Rulli. Lisandro Martínez despejó, pero la pelota le pegó a Darin Núñez y entre el delantero y Balerdi, sin querer, la Celeste se puso al frente.

El gol envalentonó a Uruguay. Un par de minutos después de convertir, Núñez encaró y remató, pero Rulli la mandó al córner. De ese tiro de esquina llegó el segundo de la Celeste. Maximiliano Araújo se anticipó y mandó la pelota al fondo de la red para el 2-0.

Fue mucho premio para un equipo uruguayo que intentó poco, pero que fue muy efectivo y que entendió que el desgaste lo tenía que hacer el dueño de casa.

Argentina no modificó su manera de jugar. Buscó sociedades, juntó pases y trató de lastimar. Enzo Fernández puso un centro milimétrico para Julián Álvarez, quien la mandó al medio del área, pero nadie llegó para el descuento.

Matías Soulé ingresó bien en el complemento y habilitó a Nico Paz. Fiermarín apareció otra vez para salvar a su equipo.

Más allá de la derrota, la Albiceleste mantuvo la idea. Enzo Fernández lo vio solo a Prestiani. El ex Vélez la controló de gran manera y mandó la pelota al corazón del área. Apareció Julián Álvarez para ponerla lejos de Fiermarín y darle el descuento a Argentina.

El final fue como casi todo el encuentro. Argentina propuso, con sus virtudes y sus limitaciones, mientras que Uruguay esperó paciente por el error rival y se dedicó a no dejar jugar al local.

Finalmente fue derrota de Argentina en su primer partido de la era post Messi y el primer encuentro del ciclo 2030. Fue más que Uruguay, es cierto, pero le faltó efectividad para transformar esa superioridad en el juego en goles y festejar en la Bombonera.

El martes, en Córdoba y desde las 20, Argentina se medirá con Costa Rica en el último encuentro del 2026, un año cargado de emociones por la Copa del Mundo y, luego, la despedida de Messi luego de 21 años en el conjunto nacional.