Fundó la Escuela Especial de Capioví, la vio crecer y ahora esta a punto de jubilarse

La docente Claudia Araujo fue una de las fundadoras de la Escuela Especial N°36 de Capioví, trabajó durante toda su trayectoria en el mismo establecimiento y está cerca de jubilarse.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 23:25hs.

La docente Claudia Araujo fue una las fundadoras de la Escuela Especial N°36 de Capioví, trabajó durante toda su trayectoria en el mismo establecimiento y está cerca de jubilarse, en lo que es un hecho inedito para la educación de la zona. Maestra, escritora y locutora en radio, es multifacética e incluso obtuvo dos premios en los Martín Fierro Federal en San Luis el último mes de octubre.

La historia de la escuela comenzó en 2002, cuando inició un Centro Recreativo de Capioví (ad honorem), con el apoyo del municipio al haber cedido el Complejo Municipal como espacio educativo. Luego se transformó en un aula satélite, hasta que en junio de 2006 se constituyó como Escuela Especial N°36 y en octubre de 2010 se mudaron al edificio propio.

"Fueron años de esfuerzo, compromiso y sueños compartidos. Quiero destacar especialmente a las familias que confiaron en aquella iniciativa y me acompañaron desde un primer momento, por eso esta historia también les pertenece", dijo Araujo en diálogo con El Territorio.

Eligió la profesión porque sintió la necesidad de trabajar con niños que luchas veces no encontraban espacios donde sus posibilidades fueran treconicidas. La Educación Especial le permitió comprender que cada persona tiene sus tiempos, capacidades y maneras de aprender. Es una profesión que le enseñó muchísimo y volvería a elegir.

Siempre estuvo al frente de la Escuela Especial N°36, desde sus inicios y hasta la actualidad. Le tocó acompañar su crecimiento desde los primeros pasos, construyó su identidad institucional y el trabajo junto a diferentes equipos docentes. En la actualidad cuenta con 65 estudiantes y 10 integrantes en lo profesional, entre maestras, trabajadora social y psicopedagoga.

Araujo hace 24 años abraza la docencia, tiempo que tuvo mucho aprendizaje, desafíos, luchas y satisfacciones. Siempre con el mismo compromiso y con el derecho de cada niño a tener oportunidades.

"Trabajar con estos niños significa reconocer sus capacidades, reconocer sus tiempos, descubrir sus posibilidades y generar oportunidades. Cada uno tiene algo para enseñar, nuestro compromiso como educadores es encontrar el camino para que pueda aprender, desarrollarse y participar plenamente en la sociedad", sostuvo.

La Escuela representa una gran parte de su vida, su segunda casa. No es solamente un lugar de trabajo, sino también un proyecto de vida, una construcción colectiva y el resultado de muchos años de esfuerzo, compromiso y amor por la educación. Es donde dejó mucho de sí, pero también donde recibió aprendizajes y satisfacciones que la acompañarán por siempre.

Sobre su jubilación, describió, que al ser directora fundadora de la institución y casi 25 años después, está por cerrar su etapa dentro del predio educativo. "Hay sentimientos encontrados, por un lado la dicha de haber recorrido un camino de tantos años y de haber contribuido al crecimiento de la institución, pero a la vez, es difícil imaginarme lejos de un lugar que forma parte de mi identidad, considero que uno nunca se jubila de aquello que lleva en el corazón. Podré dejar de ocupar un cargo, pero nunca dejaré de sentirme profesora de educación especial", afirmó.

La docente consideró que la clave es construir un vínculo basado en el respeto, la confianza, la escucha y el afecto. Antes de enseñar, hay que conocer al alumno, comprender sus necesidades y reconocer sus posibilidades. "No hay dos alumnos iguales ni una única manera de aprender, cuando un niño se siente valorado, respetado y acompañado, se abren muchas puertas para el aprendizaje", agregó.

Araujo recordó algunos proyectos y experiencias que marcaron nuestra trayectoria. En 2008 tuvo la oportunidad de realizar una capacitación intercultural en Suiza durante tres meses. Allí se generaron vínculos que perduran hasta hoy y que continúan colaborando con nuestra institución.

También, hizo regencia con mucho cariño el proyecto 'Un árbol para mi ciudad', mediante el cual durante varios años trabajaros en la plantación de árboles frutales nativos en distintos espacios y veredas de Capioví, promoviendo el compromiso ambiental y la participación comunitaria.

"Pero, sin dudas, mi mayor satisfacción es encontrarme con exalumnos que hoy han formado sus familias, lograron insertarse laboralmente o alcanzaron mayores niveles de autonomía para desenvolverse en la vida. Son logros que le dan sentido a tantos años de trabajo. También guardo un recuerdo muy especial de aquellos primeros alumnos que ya no están físicamente entre nosotros, pero que forman parte de la historia y de mi corazón", concluyó.