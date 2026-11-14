"Si el año que viene Nación no toma medidas, vamos a lamentar la pérdida de muchos puestos de trabajo"

Advierten sobre la caída de la demanda turística, la pérdida de competitividad y la necesidad de repensar cómo ofrecer los atractivos regionales y nacionales, con miras en la sostenibilidad. La tercera Convención de Empresarios Jóvenes de Faevyt trajo al secretario Daniel Scioli por primera vez a Posadas: mejor competitividad y aduanas ágiles, las demandas de Misiones.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 0:49hs.

Foto: Agustina Vera.

Desde miradas comunes, y otras muy dispares, la tercera Convención Nacional de Empresarios Jóvenes de Turismo reunió a operadoras y operadores de todo el país, a estudiantes de carreras ligadas al sector y a funcionarios públicos que plantearon la urgencia de repensar cómo ofrecer los atractivos turísticos del país y sostenerse, en un contexto donde el consumo cayó y los viajes se piensan (y calculan) cada vez más.

A esa complejidad se le suman, este año, los desastres y pérdidas millonarias que está provocando el fenómeno de El Niño. Situación que en Misiones ya dejó varios emprendimientos turísticos con daños materiales, pasos fronterizos inhabilitados por días y comercios que resienten las cancelaciones de viajes y reservas, con turistas inciertos ante posibles lluvias.

“Hay un comité especial que supervisa todo, yo estoy atento”, atinó a responder el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación, Daniel Scioli, al ser consultado por El Territorio sobre el seguimiento que realiza el gobierno nacional de la situación climática en Misiones y el estado de las y los operadores que dependen del turismo.

Es la primera vez que Scioli aterriza a Posadas en su gestión con Javier Milei, una visita esperada, confió el ministro de Turismo misionero, José María Arrúa, para reiterar las demandas que la provincia tiene con la mesa nacional. Mejor conectividad y competitividad en precios y cruces en la frontera más ágiles fueron las principales problemáticas que se expusieron en la jornada de este viernes 13 de octubre en el hotel Julio César.

Durante los paneles, empresarios hoteleros y representantes de agencias de viajes advirtieron sobre las dificultades para sostener los establecimientos y mantener los niveles de empleo, en un escenario que combina menores ventas, costos elevados e incertidumbre sobre el comportamiento de la próxima temporada de verano.

Una de las advertencias más contundentes llegó con Nicolás Ghione, gerente del hotel Guaminí Misión de Puerto Iguazú, quien planteó la gravedad de la situación que atraviesa el principal destino turístico de Misiones. “Nos estamos comiendo toda la caja y toda la nafta”, graficó: “Si el año que viene el gobierno nacional no toma medidas drásticas vamos a tener que lamentar muchos puestos de trabajo, y en Iguazú la situación es crítica. Nuestra gente depende del turismo”, sostuvo.

En la misma línea expuso Sergio "Keko" Castro, exdirector nacional de Planificación y Desarrollo Turístico de la Nación, quien -al hablar sobre modernizar los servicios turísticos-planteó que "está todo bien con incorporar IA y robots a las tareas, pero si no se dinamiza el consumo y no se revierte la demanda, no hay inversión que sirva para sostenernos".

Junto con los temas de coyuntura, la convención de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) propuso workshops y paneles de formación ligados al turismo sostenible, a la inteligencia emocional y habilidades blandas, a cómo fomentar emprendimientos y al rol de la gobernanza. El evento convocó a más de 400 operadores de todo el país y derramó notable movimiento comercial y hotelero en la capital misionera que los acogió.

El viernes, la Convención cerró con una conferencia magistral de Mateo Salvatto, emprendedor tecnológico y conferencista internacional. Este sábado, los participantes se encontrarán por última vez en una jornada de “Team Building” que se desarrollará en el Parque de la Ciudad, con instancias de workshop y desarrollo de proyectos (dos de los que se presenten serán premiados con capitales semilla de 10.000 y 5.000 dólares, respectivamente).

Nación anticipó más casillas y personal de aduana en los pasos fronterizos

Durante una rueda de prensa, Scioli coincidió en que los cruces internacionales de Misiones registran demoras que en algunos casos superan las tres horas y aseguró que el Gobierno trabaja en alternativas para resolver el problema.

“Sabemos que en algunos casos hay colas de más de tres horas y estamos trabajando para una solución estructural”, sostuvo. Entre las posibilidades mencionó la incorporación de más cabinas y personal de aduana, además de eventuales modificaciones en la distribución de algunos sectores de los pasos fronterizos. “Tenemos que ir readecuando esos pasos fronterizos a esta nueva realidad del turismo”, afirmó.

Otro de los planteos estuvo relacionado con la presión impositiva y la posibilidad de incorporar al turismo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi). Scioli afirmó que se encuentran trabajando en alternativas para incentivar nuevos proyectos: “Hemos conversado la posibilidad de que el turismo, como pujante industria, se incorpore en otras escalas al régimen de RIGI”, indicó, aunque no precisó cuáles serían los requisitos ni qué tipo de emprendimientos podrían acceder a ese beneficio.

En materia de conectividad, defendió la política de cielos abiertos como una herramienta para incrementar el turismo receptivo y sostuvo que el país debe salir a buscar visitantes en los mercados internacionales. “Esto no es esperar a que los turistas vengan. Hemos salido a buscar, a trabajar en cada uno de los mercados y que elijan a la Argentina”, manifestó.

También destacó los atractivos naturales y culturales de Misiones, con especial referencia a las Cataratas del Iguazú, y sin dejar de lado la gran oferta gastronómica, playas, costanera y las propuestas culturales de Posadas.

“Tenemos una asimetría diaria con Brasil y Paraguay”

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, planteó que la convención representó una oportunidad para trasladar al gobierno nacional las demandas de una provincia que tiene particularidades económicas diferentes a las de otros destinos del país. En ese sentido, insistió en la necesidad de agilizar los pasos fronterizos y cuestionó que Scioli todavía no haya visitado Posadas antes de este evento.

“Los pasos fronterizos son una demanda frecuente y en lo que siempre insistimos. (Scioli) Es la primera vez que viene a Posadas, hubiera sido bueno que venga también hace tiempo atrás, pero es una oportunidad para volver a plantearle lo que necesitamos”, expresó.

Arrúa sostuvo que las asimetrías con los países vecinos tienen un impacto cotidiano sobre el comercio y los servicios turísticos, por lo que consideró insuficiente analizar la competitividad provincial sin contemplar esa realidad.

A su parecer, “tenemos una asimetría diaria, convivimos con Brasil y Paraguay. No es que tengamos competitividad o no, nosotros convivimos con ellos”. En esa línea, remarcó la necesidad de impulsar políticas públicas que permitan amortiguar los efectos del contexto macroeconómico y de un tipo de cambio que no favorece a la región.

Por otra parte, destacó los indicadores turísticos del segundo semestre de 2026, particularmente los resultados de septiembre y octubre, que evaluó como “muy buenos” pese al escenario económico y las dificultades climáticas.

Sin embargo, advirtió que la actividad necesita desarrollar estrategias anticipadas para evitar que las respuestas lleguen recién cuando se profundizan las crisis. “Lo que no podemos hacer es siempre esperar que llegue la crisis para empezar a pensar estrategias. Siempre tenemos que anticiparnos”, sostuvo.

Posadas se posiciona en el mapa mientras termina un 2026 con caídas de hasta 20%

El director de Turismo de la Municipalidad de Posadas, Jonatan Rodríguez, destacó la importancia de recibir una convención de esta magnitud y con más de 400 operadores turísticos, a quienes consideró potenciales promotores y comercializadores de la oferta local.

Explicó que el objetivo fue mostrar los atractivos de la capital provincial para que las agencias incorporen a la ciudad en sus paquetes y catálogos.

Sin embargo, reconoció que la actividad atraviesa un escenario desfavorable. Según precisó, durante el segundo semestre del año la demanda se retrajo entre 15 y 20 puntos, mientras que también disminuyeron los arribos turísticos.

“Estamos en un contexto bastante desfavorable para la actividad, donde cada destino compite por precios y también por servicios de calidad”, señaló. En ese escenario, el turismo de reuniones permitió darle una bocanada de aire a la hotelería, aunque consideró necesario seguir trabajando junto al sector privado para generar nuevos productos, innovar y desarrollar estrategias comerciales que permitan recuperar visitantes.

Fue en ese marco que este viernes la dirección de Turismo local presentó una API inmersiva. "48 horas de Posadas, ciudad de experiencia" propone un recorrido por los principales atractivos y puntos gastronómicos de la capital, con el fin de que operadores turísticos y desarrolladores lo incorporen a sus ofertas para mostrar y vender el destino.

Agencias enfrentan competencia desleal y una demanda que define viajes sobre la marcha

La presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), Sandra Lezcano, puso el foco en las consecuencias que tuvo la desregulación de la actividad y en la necesidad de diferenciar a las agencias habilitadas de quienes comercializan servicios turísticos sin los mismos requisitos.

El Estado, privados y la academia se reunieron para poner en común demandas y soluciones para el turismo nacional.

Explicó que, desde los cambios en la normativa nacional, el sector trabaja junto a la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo para que los consumidores puedan identificar cuáles son las empresas registradas y cuáles ofrecen servicios sin las correspondientes garantías. “Lamentablemente hay mucha competencia desleal, mucha gente que compra por internet y es estafada. Hoy por hoy, el poder ir a una agencia y tener un contacto directo con alguien que te pueda resolver los problemas es fundamental”, defendió.

Como parte de esa estrategia, destacó la implementación de sellos de calidad para las agencias de viajes, una iniciativa desarrollada junto con la Secretaría de Turismo de la Nación y Faevyt. Según indicó, hay tres sellos que las empresas de Misiones y de otras provincias están incorporando para ofrecer mayores garantías a los consumidores.

En cuanto a la próxima temporada de verano, compartió a este medio que Brasil continúa concentrando buena parte de las consultas y que las ventas se están definiendo con menor anticipación. “Ahora está consultando mucha gente. Antes pedían información, pero ahora es como si estuvieran definiendo el producto o cerrando”, observó, sobre mayores concreciones de ventas de cara a fin de año.

Capacitación y sostenibilidad para las nuevas generaciones

El presidente de Faevyt, Ezequiel Barberis, destacó que la tercera convención tuvo como propósito principal generar un espacio de encuentro para los jóvenes empresarios. “Lo que decimos siempre es escucharlos, ver qué necesidades tienen, cómo les damos contenido y capacitarlos. Este año estamos haciendo mucho foco en sostenibilidad, inteligencia emocional y emprender para los jóvenes”, explicó.

Sobre el escenario turístico nacional, se mostró optimista de cara al verano y consideró que Argentina tiene potencial para captar tanto visitantes extranjeros como nacionales.

También señaló que la agilización de los pasos fronterizos es uno de los temas que Faevyt viene trabajando desde hace meses con las autoridades nacionales, particularmente por los inconvenientes registrados en Iguazú y en los cruces con Chile.

En materia de infraestructura, consideró que el desarrollo turístico requiere inversiones que acompañen el crecimiento de los emprendimientos privados. “El tema de las rutas es clave. La conectividad es muy importante, no solo aérea. Estamos de acuerdo con que haya más líneas aéreas, pero el transporte terrestre es fundamental para el turismo y también necesitamos que ahí haya una atención", sostuvo.

La Federación también marcó su apoyo a la posibilidad de desarrollar actividades turísticas dentro de las áreas protegidas de los parques nacionales, una dinámica que desde la Administración Nacional se planteó como eje para el 2027.

Aliados regionales

La necesidad de integrar los destinos de Misiones, Paraguay y el sur de Brasil fue otro de los ejes que atravesó la convención. Para los referentes regionales, la posibilidad de comercializar experiencias conjuntas puede ampliar los mercados y fortalecer la oferta turística frente a la competencia internacional.

La secretaria de Turismo del departamento paraguayo de Itapúa, Verónica Stefani Torales, consideró que la región comparte una identidad histórica y cultural que representa una oportunidad para desarrollar productos complementarios. “Somos aliados categóricamente, es fundamental teniendo en cuenta la competencia a nivel global que hay. Las fortalezas están justamente en la diversidad que nos ofrece unirnos como región. Nos complementamos, somos diversos pero a la vez tenemos similitudes”, observó en charla con El Territorio.

Stefani destacó que la historia guaraní, las misiones jesuíticas y las corrientes migratorias constituyen elementos comunes entre Misiones, Itapúa y el sur de Brasil, que pueden aprovecharse para construir propuestas turísticas integradas.

Sin embargo, identificó a la facilitación fronteriza como el principal desafío para concretar ese potencial. En ese sentido, valoró los cambios implementados en el sistema de controles migratorios entre Argentina y Paraguay, que permitieron reducir los tiempos de espera, aunque consideró que todavía hay aspectos por mejorar.

“Realmente notamos la diferencia. Sí es verdad que todavía hay momentos en donde se generan largas filas, pero también hay que reconocer que este cambio generó un avance sumamente importante”, afirmó.

Además, planteó que es necesario agilizar especialmente la circulación de vehículos que transportan turistas, debido a que existen agencias de ambos países interesadas en comercializar excursiones y paquetes hacia el otro lado de la frontera.

Las inquietudes y charlas de camaradería de las y los prestadores de servicios turísticos marcaron la fotografía de la mañana de este viernes. Allí participaron agentes de diferentes regiones del país, expectantes de generar contactos comerciales y llevarse a casa nuevos conocimientos.

En esa amalgama de experiencias, Pablo Duarte, representante de una agencia de turismo emisivo de Ituzaingó, describió un escenario de incertidumbre entre los operadores de cara al verano 2027. Explicó que los potenciales viajeros están demorando sus decisiones y que la falta de alternativas de financiación dificulta concretar las ventas.

“En el último tiempo, las tarjetas han sacado las promociones de cuotas. Entre todas estamos buscando alguna posibilidad de financiar o trabajar de manera conjunta para poder concretar una temporada que nos permita responder a los turistas que nos confían y, por otro lado, no quedarnos parados”, confió a este medio.

Duarte también advirtió que el fenómeno de El Niño genera incertidumbre en los destinos de la región y consideró necesario fortalecer el trabajo entre los sectores público y privado para sostener la actividad. En particular, propuso impulsar acciones de promoción y actividades de corta duración que permitan mantener el movimiento turístico pese a las condiciones climáticas.

Posadas como destino de eventos y oportunidad de negocios

La realización de la convención en la capital provincial también fue valorada como una oportunidad para mostrar la oferta turística local ante operadores de distintos puntos del país y del exterior.

En ese sentido, Lezcano sostuvo que la llegada de agentes de viajes permite que conozcan directamente los atractivos y experiencias que pueden comercializar. Consideró que el contacto presencial funciona como una herramienta de promoción para Posadas y el sur de Misiones.

Barberis, por su parte, destacó que la elección de la ciudad respondió también a la intención de generar movimiento fuera de las temporadas tradicionales.

“Los eventos rompen la estacionalidad. Todo lo que son los eventos fuera de temporada son importantes. Por eso también era para nosotros importante venir a Posadas, es la primera vez que tenemos un evento de Faevyt en la ciudad”, expresó.