La Selección argentina ya se prepara para el amistoso con Costa Rica

Después de perder 2-1 ante Uruguay, el equipo de Lionel Scaloni retomará los entrenamientos este sábado en Ezeiza. El martes jugará en Córdoba y el entrenador anticipó que hará cambios en la formación.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 9:20hs.

La Selección, anoche perdió ante Uruguay.

La Selección argentina volverá a entrenarse este sábado por la mañana, casi sin descanso tras la derrota por 2-1 frente a Uruguay en la Bombonera. La práctica comenzará a las 11 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y será a puertas cerradas.

Se espera que el entrenamiento sea liviano, especialmente para los futbolistas que tuvieron minutos en el clásico rioplatense. El plantel retomará así la preparación para el amistoso del martes frente a Costa Rica, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Lionel Scaloni anticipó que hará modificaciones en el equipo. “El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir”, señaló el técnico, quien también destacó el desempeño de algunos jugadores y la importancia de que sumen partidos.

La agenda continuará el domingo con una práctica por la tarde, en horario a confirmar. El lunes por la mañana, el plantel viajará a Córdoba y luego realizará un entrenamiento en esa provincia, antes del encuentro ante el seleccionado centroamericano.

El amistoso será una nueva oportunidad para que Scaloni pruebe variantes y evalúe alternativas de recambio, en un ciclo marcado por la ausencia de Lionel Messi. El partido comenzará a las 20 del martes 17 de noviembre y todavía hay entradas disponibles a través de Deportick.

Argentina llega al encuentro tras caer 2-1 ante Uruguay. Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo marcaron para el equipo dirigido por Diego Forlán, mientras que Julián Álvarez anotó el descuento para el conjunto nacional.