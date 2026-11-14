La industria utilizó apenas el 60,1% de su capacidad instalada en septiembre

El indicador mejoró frente a agosto y alcanzó su nivel más alto en 11 meses, pero cayó 1,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. La menor producción de maquinaria agropecuaria, electrodomésticos y vehículos afectó a la metalmecánica y a la industria automotriz.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 8:21hs.

La utilización de la capacidad instalada en la industria llegó al 60,1% en septiembre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El nivel superó al de agosto y fue el más alto de los últimos 11 meses, aunque quedó 1,3 puntos porcentuales por debajo del registrado en septiembre de 2025, cuando había alcanzado el 61,4%.

De los 12 bloques relevados, cinco superaron el promedio general y siete quedaron por debajo. La refinación del petróleo encabezó la medición, con un uso del 82,9% de su capacidad productiva. En el otro extremo, la metalmecánica, sin automotores, registró el nivel más bajo, con el 40,5%.

Por encima del promedio se ubicaron también papel y cartón, con 70,7%, frente al 65% de un año atrás; alimentos y bebidas, con 69,5%, frente al 69,2%; industrias metálicas básicas, con 69,2%, frente al 70,4%; y productos minerales no metálicos, con 61,4%, frente al 58,6%.

Entre los sectores que quedaron por debajo del 60,1%, las sustancias y productos químicos utilizaron el 60% de su capacidad, frente al 63,7% de septiembre de 2025. Edición e impresión alcanzó el 59,8%, por encima del 56,2% del año pasado, mientras que productos del tabaco llegó al 50,2%, frente al 48,7%.

La industria automotriz registró una utilización del 49,5%, frente al 57,1% de septiembre de 2025. Más abajo se ubicaron los productos de caucho y plástico, con 44,8% -contra 44,1%-; los productos textiles, con 44,1% -frente a 39,6%-; y la metalmecánica, sin automotores, con 40,5%, frente al 44,2% de un año antes.

El Indec vinculó el retroceso de la metalmecánica con la menor producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 45,4% interanual y la producción de electrodomésticos retrocedió 23,6%. En el caso de las terminales automotrices, la baja en la utilización de la capacidad respondió a una menor cantidad de unidades fabricadas.

También incidió la contracción de las sustancias y productos químicos: el uso de sus instalaciones bajó del 63,7% al 60%. El organismo relacionó ese resultado con la caída interanual del 21,8% en la producción de materias primas plásticas y caucho sintético.

La refinación del petróleo conservó el nivel más alto, aunque descendió del 88,9% de septiembre de 2025 al 82,9%. El Indec atribuyó la baja al menor procesamiento de crudo. En contraste, papel y cartón subió del 65% al 70,7%, asociado a un crecimiento del 5,4% en la fabricación de papel y productos de papel. Edición e impresión también mejoró: su indicador pasó del 56,2% al 59,8%, mientras que el IPI manufacturero mostró un aumento interanual del 6,2% para el sector.