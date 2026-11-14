Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de sus bienes

La Sala IV declaró inadmisibles las apelaciones de los hijos de Cristina Kirchner y de Hotesur y Los Sauces. Los recurrentes todavía pueden acudir en queja a la Corte Suprema.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 8:46hs.

Máximo Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos extraordinarios de Máximo y Florencia Kirchner y de las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que buscaban llevar sus planteos a la Corte Suprema en el marco de la ejecución del decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad.

La decisión de la Sala IV fue unánime. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consideraron que las presentaciones no cumplían los requisitos legales para habilitar la intervención del máximo tribunal, explica Bae Negocios.

En el fallo sostuvieron que los recursos "no pueden hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal ni demuestran la existencia de una cuestión federal debidamente fundada".

Qué reclamaban Máximo y Florencia Kirchner

Los hijos de la expresidenta habían solicitado que se suspendieran el trámite de ejecución del decomiso y las medidas cautelares sobre sus bienes hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente vinculada con esa medida.

Por su parte, Hotesur y Los Sauces reclamaban que la Justicia las reconociera como parte en el expediente para poder ejercer su defensa sobre los bienes de su titularidad. El planteo de las sociedades se relaciona con los 13 inmuebles sobre los que el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso embargos el 11 de agosto.

El tribunal oral había diferido el tratamiento de esos pedidos el 26 de agosto y luego rechazó los recursos de reposición. Los interesados apelaron esa decisión ante Casación, que el 8 de octubre declaró inadmisibles las impugnaciones porque no estaban dirigidas contra una sentencia definitiva.

Ante ese rechazo, Máximo y Florencia Kirchner y las sociedades presentaron recursos extraordinarios federales. Argumentaron que la resolución vulneraba las garantías de defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad. Los hijos de la expresidenta también solicitaron una medida cautelar para suspender la ejecución del decomiso sobre sus bienes.

Por qué Casación rechazó las apelaciones

En su resolución de este viernes, los camaristas señalaron que los recurrentes no demostraron que la decisión anterior pusiera fin al proceso ni que les provocara un perjuicio irreparable que justificara equipararla a una sentencia definitiva.

También consideraron insuficiente la invocación de garantías constitucionales. Según el fallo, los apelantes no acreditaron "una relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas".

La Sala IV descartó además que la resolución cuestionada resultara arbitraria. Los jueces entendieron que constituía "una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" y que contaba con fundamentos suficientes.

Por último, rechazaron la existencia de gravedad institucional y señalaron que quienes invocan ese argumento deben justificarlo de manera particular. En este caso, consideraron que los recurrentes no cumplieron con esa exigencia.

Los magistrados resolvieron en línea con el dictamen del fiscal general ante Casación, Mario Villar, y declararon inadmisibles los recursos extraordinarios, con costas.

El decomiso de la causa Vialidad

La controversia forma parte de la ejecución patrimonial de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la condena. El Tribunal Oral Federal N.º 2 lleva adelante la ejecución del decomiso, cuyo monto se actualizó a $684.990 millones.

El rechazo de Casación no modifica la ejecución del decomiso ni resuelve de manera definitiva el planteo de las sociedades sobre su intervención en el expediente. Sin embargo, los recurrentes todavía pueden presentar una queja directamente ante la Corte Suprema para intentar revertir la denegatoria.