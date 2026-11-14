Puerto Rico celebra su 107º aniversario con muestras históricas y espectáculos musicales

Las propuestas de este sábado comenzarán por la tarde en el Paseo Mi Solar, donde a partir de las 18 se podrá visitar la muestra fotográfica "Legado Real".

sábado 14 de noviembre de 2026 | 9:48hs.

Foto: Graciela González.

Puerto Rico vive un fin de semana cargado de actividades culturales, religiosas e institucionales en el marco de los festejos por el 107º aniversario de su fundación y las celebraciones en honor a su santo patrono, San Alberto Magno. El cronograma central incluye exhibiciones fotográficas que recuperan la memoria local, espectáculos musicales y un acto protocolar que contará con la presencia del gobernador de Misiones.

Las propuestas de este sábado comenzarán por la tarde en el Paseo Mi Solar, donde a partir de las 18 se podrá visitar la muestra fotográfica “Legado Real”. La exposición quedó formalmente inaugurada ayer y reúne registros históricos de todas las soberanas que representaron a la localidad a lo largo de su historia. La iniciativa se suma a “Las Bodas de mi Pueblo”, que el año pasado generó una gran repercusión al retratar los primeros matrimonios de la localidad.

Por la noche, la celebración se trasladará al Predio Ferial y Cultural. Desde las 20 se presentará el programa chamamecero de Canal 12, “De Misiones al Mercosur”. A partir de las 22 actuará el grupo Los Vilas, que animará la vigilia para recibir el día del aniversario.

El domingo 15 de noviembre, fecha central de la conmemoración, combinará la devoción religiosa de la comunidad con los actos oficiales y el cierre festivo.

Programa

09:30: Procesión comunitaria en honor al santo patrono.

10:00: Santa Misa en la parroquia San Alberto Magno, presidida por el obispo diocesano.

11:00: Tradicional fiesta patronal en el parque de la parroquia, frente al edificio municipal.

18:00: Acto central por el 107.º aniversario y desfile cívico-militar, con la presencia del gobernador de la provincia.

20:00: Cierre artístico y festival popular junto al predio, para despedir la jornada aniversario hasta la medianoche.

De esta manera, Puerto Rico convoca a vecinos, pioneros y visitantes de toda la región a compartir un encuentro que pone en valor su identidad, su historia y su crecimiento.