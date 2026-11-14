Inaugurarán una muestra sobre el rescate de la fototeca de la Junta de Estudios Históricos

La exposición reunirá fotografías, autores y técnicas de época, y presentará el trabajo de conservación y digitalización realizado por un equipo de la UNaM. La apertura será el miércoles 18 de noviembre en el Museo Regional Aníbal Cambas, con una charla y la exhibición de piezas originales.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 10:57hs.

El miércoles 18 de noviembre, a las 18, se inaugurará en el Museo Regional Aníbal Cambas, en Posadas, la muestra Lo que resiste en la imagen: fotografías, autores y procedimientos. La exposición, abierta a la comunidad, reúne los resultados de un año de trabajo dedicado al rescate, la organización y la puesta en valor del patrimonio visual de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.

Durante la apertura, el equipo a cargo ofrecerá una charla sobre el proceso técnico de conservación y digitalización. También se exhibirán fotografías originales del acervo, para que los asistentes puedan apreciar de cerca estos documentos históricos.

La propuesta incluye piezas seleccionadas por sus autores y las técnicas fotográficas de la época. Además, busca acercar al público las tareas que requiere la preservación documental y el trabajo necesario para garantizar que el material pueda consultarse en el futuro.

Un trabajo conjunto por la memoria provincial

La muestra es resultado del proyecto Creación, organización y digitalización del archivo fotográfico de la Junta de Estudios, desarrollado durante 2026 en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Extensión (PROFAE 2025) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

La iniciativa estuvo a cargo de profesionales de la carrera de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS-UNaM), especializadas en conservación de documentos, junto con estudiantes avanzados de Bibliotecología e Historia. El trabajo se realizó en articulación con la Biblioteca Clotilde Fernández, dependiente de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.

La propuesta vinculó la formación académica con el trabajo territorial en una institución dedicada a la custodia de la historia misionera.

Conservación y acceso al archivo

El abordaje de la fototeca siguió parámetros internacionales de archivística y conservación fotográfica. Luego de un diagnóstico inicial, el equipo avanzó en la valoración, clasificación, descripción y digitalización de las piezas, con criterios destinados a preservar los originales y facilitar el acceso al archivo.

Las tareas incluyeron el cuidado de los soportes materiales y el resguardo de la información contextual necesaria para identificar cada fotografía, conocer su procedencia e interpretarla como fuente histórica.

La actividad se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 18, en el Museo Regional Aníbal Cambas de Posadas. La muestra y la charla inaugural son organizadas en conjunto por la FHyCS de la UNaM y la Junta de Estudios Históricos de Misiones, a través de su Biblioteca Clotilde Fernández.