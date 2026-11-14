Un incendio destruyó una vivienda de madera en Dos de Mayo

El fuego se registró durante la madrugada de este sábado en el paraje Saltito Dos, en inmediaciones de la Escuela N.º 22. No hubo personas lesionadas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 11:06hs.

Foto: Policía de Misiones.

Una casa de madera de aproximadamente 4 por 5 metros fue destruida por completo por un incendio ocurrido en la localidad de Dos de Mayo. La vivienda, ubicada en el paraje Saltito Dos, en la zona de la Escuela N.º 22, tenía techo de zinc y era habitada por un joven de 25 años, único morador del inmueble. Tras recibir el aviso, intervino personal de la División Bomberos Voluntarios de Dos de Mayo, que logró sofocar las llamas. No se registraron personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce el origen del incendio y se trabaja para establecer cómo comenzó el fuego.

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