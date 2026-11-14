Italia multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a fotos y videos de celulares sin permiso

El organismo de protección de datos sancionó a la empresa de Mark Zuckerberg por una función de Facebook en Android que revisaba las galerías de unos 20 millones de usuarios.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 16:33hs.

Italia le aplicó a Meta una de las sanciones más duras que recibió la compañía en Europa por el manejo de datos personales. La Autoridad de Protección de Datos de ese país, conocida como el Garante, le impuso una multa de 805 millones de euros, unos 887 millones de dólares, por acceder a fotos y videos guardados en los celulares de sus usuarios sin un permiso claro. La resolución se conoció este sábado.

El caso gira en torno a una función de la aplicación de Facebook para Android llamada “Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook”, que estaba activa desde 2023. La herramienta buscaba proponer publicaciones a partir del contenido que cada persona tenía guardado en su teléfono. El problema, según determinó el organismo, es que para funcionar necesitaba entrar a las galerías personales y nadie había autorizado ese acceso de manera concreta.

Un permiso genérico para revisar la galería

La investigación reveló que la aplicación llegó a las galerías de unos 20 millones de usuarios en Italia. Lo hizo a través de un permiso genérico y activado por defecto, que no aclaraba que las fotos y los videos iban a ser analizados para armar esas sugerencias. Para el regulador, Meta Platforms Ireland Limited incumplió la normativa porque nunca pidió un consentimiento explícito, informado y específico para ese fin.

Para fijar el monto, el Garante tuvo en cuenta la enorme cantidad de personas afectadas y el tiempo que duró la infracción. También pesó que la empresa ya había tenido un procedimiento en su contra en 2019 y que colaboró poco durante la investigación. La multa equivale a cerca del 0,47% de los ingresos globales del grupo.

Además de la sanción económica, la resolución obliga a Meta a desactivar esa función por defecto. A partir de ahora, la empresa deberá pedir una autorización aparte a los usuarios antes de acceder a cualquier contenido guardado en sus dispositivos.

El regulador italiano dejó abierta la puerta a nuevas investigaciones. En la mira quedaron herramientas más recientes que procesan las galerías desde la nube, un terreno donde Europa ya venía ajustando el control sobre cómo las grandes tecnológicas recopilan datos.