El Papa coronó a la Virgen en la Catedral de Chiclayo, "junto a ti aprendí a ser pastor"

En el segundo día de su visita a la ciudad peruana, León XIV presidió la Liturgia de la Palabra y el rito de coronación de la Virgen Inmaculada. “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”, expresó ante la imagen.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 11:52hs.

El papa León XIV regresó este sábado a la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde fue ordenado obispo el 12 de diciembre de 2014. Allí presidió la Liturgia de la Palabra y el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la ciudad.

El Pontífice bendijo la corona con agua bendita y la colocó sobre la imagen. Luego la incensó, mientras los fieles respondían con un prolongado aplauso.

El Papa señaló que la devoción a la Virgen Inmaculada “forma parte de las raíces cristianas” de Chiclayo y fortalece la fe de su comunidad. “La Madre de Dios, con solicitud y amor, ha acompañado por generaciones a este pueblo, y lo sigue acompañando. Por eso, confiando en su intercesión y amparo, los invito a que sigamos caminando todos juntos, como una única familia de Dios”, expresó.

También pidió trabajar por “un mundo que tenga como distintivo el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia”, y recordó que María conduce hacia Jesús, “que es fuente de vida abundante y verdad que nos ofrece siempre nuevas oportunidades”.

Al dirigirse a la Virgen, León XIV manifestó: “Elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades, como hiciste en las Bodas de Caná”.

“A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro. También te pido que cuides y protejas al Pueblo de Dios que peregrina en estas tierras y lo guíes siempre hacia tu Hijo Jesucristo”, concluyó.