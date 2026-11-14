Impulsan régimen federal de competitividad para zonas de frontera como Misiones

Se envió el proyecto para analizar y trabajar a todos los legisladores nacionales por Misiones. El primer contenido fue dado a conocer por el titular de Afami Nicolás Ocampo. La iniciativa busca frenar la fuga masiva de consumo e inversiones hacia los países vecinos y defender la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas del interior

sábado 14 de noviembre de 2026 | 11:54hs.

Irigoyen y la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira

Frente al histórico desfasaje de precios, costos logísticos y presión tributaria que golpea a las provincias limítrofes, la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones (Afami) entregó el proyecto a todos los diputados nacionales por Misiones para analizar y elevar formalmente al Congreso de la Nación como proyecto de ley para la creación del Régimen Federal de Competitividad Económica de Frontera. El proyecto es impulsado por el titular de Afami Nicolás Ocampo, para instituir un Régimen Federal de Competitividad Económica de Frontera.

La iniciativa apunta a dotar de herramientas estructurales, permanentes y transparentes a las regiones fronterizas de la Argentina, buscando frenar la fuga masiva de consumo e inversiones hacia los países vecinos y defender la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas del interior. Es para contrarrestar el gran impacto en una provincia como Misiones, geográficamente rodeada en más del 90% de sus límites por países vecinos como Brasil y Paraguay.

En los fundamentos

Por eso, en los fundamentos, el proyecto plantea la necesidad de corregir desventajas competitivas estructurales que erosionan el tejido productivo argentino en las áreas de frontera. Entre las principales motivaciones expuestas por el sector se destacan erradicar parches transitorios o medidas burocráticas imprevisibles, reemplazándolas por un esquema reglado, permanente y basado en resultados verificables mediante el Observatorio Federal de Asimetrías. La iniciativa remarca que el desarrollo foresto-industrial, comercial y de servicios necesita “un piso mínimo de competitividad” para retener talento, generar empleo formal y fortalecer la base tributaria nacional de manera equitativa.

Algunas medidas

Entre las medidas propuestas se encuentran, disponer de líneas de crédito con tasas subsidiadas (desde el 20% de la tasa del Banco Nación para microindustrias), plazos de hasta 120 meses, garantías públicas de hasta el 90% y créditos fiscales para inversiones en bienes de capital, maquinarias y aprovechamiento de biomasa o subproductos forestales.

Establecer bonificaciones de entre el 20% y el 80% en el precio estacional de la energía eléctrica, tanto para industrias y comercios como para usuarios residenciales, con especial énfasis en regiones sin gasoductos. En materia de combustibles, prevé reducciones impositivas de entre el 30% y el 60% en naftas y gasoil cuando la brecha de precios supere el 10% respecto de la localidad extranjera vecina.

Régimen de bonificación

Propone introducir un régimen de bonificación de contribuciones patronales (del 50% al 90% según el tamaño de la empresa) por cada nuevo puesto de trabajo registrado. Asimismo, crea un Régimen de Compras de Frontera para Turistas Nacionales, permitiendo el reintegro de hasta el 100% del IVA en compras presenciales realizadas por visitantes de otras provincias para reactivar la demanda interna.

Al mismo tiempo, crear un observatorio técnico encargado de medir trimestralmente la brecha de precios, cargas tributarias y costos operativos frente a los países limítrofes.

Propone una baja de hasta el 80% en la alícuota del IVA para operaciones minoristas presenciales abonadas con medios electrónicos trazables (tarjetas o QR) en zonas de frontera. A su vez, contempla una reducción de hasta un tercio (33,33%) en el Impuesto a las Ganancias para rentas netas derivadas de la actividad local y la neutralidad del saldo técnico de IVA (antiefecto embudo).