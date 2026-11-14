Secuestraron cocaína, una réplica de pistola y una moto robada en Iguazú

El procedimiento se realizó en inmediaciones de la avenida Posadas y un camino interno de acceso a la aldea Fortín Mbororé. El conductor de la moto escapó al monte y sigue prófugo.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 11:59hs.

La Policía incautó 36 dosis de droga, una réplica de arma de fuego y una motocicleta con pedido de secuestro por robo durante un operativo de seguridad en Puerto Iguazú. El conductor abandonó el rodado y una riñonera al ver a los efectivos, y escapó hacia una zona de monte, no siendo capturado al momento.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de la avenida Posadas y un camino interno de acceso a la aldea Fortín Mbororé. Los policías patrullaban el sector como parte de las tareas preventivas e investigativas por robos y hurtos de motocicletas.

En ese momento, observaron a un motociclista que, al advertir la presencia policial, huyó hacia una zona de monte y cantera. Durante la fuga abandonó una Guerrero Trip de 110 cc y una riñonera, pero logró escapar entre la vegetación.

Al revisar los elementos, los investigadores encontraron 31 dosis de cocaína -27 con la sustancia en polvo y cuatro en formato de tiza- y cinco envoltorios de marihuana. También secuestraron una réplica de arma de fuego accionada por gas comprimido y dinero en efectivo.

El valor estimado de la droga supera los 820 mil pesos. Por disposición de la Fiscalía Federal, las sustancias fueron secuestradas y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Además, al verificar los números del cuadro y del motor, la Policía constató que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por robo, solicitado por la Comisaría Segunda de la Unidad Regional V.

La droga, la réplica y el rodado quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa para identificar y localizar al sospechoso.