Fue capturado en Dos Hermanas un hombre buscado por abuso sexual desde 2025

El sospechoso, de 30 años, fue identificado durante un control preventivo cuando circulaba en moto. Tenía un pedido de detención vigente por una causa iniciada tras un hecho ocurrido en San Pedro.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 12:26hs.

Foto: Policía de Misiones.

Un hombre de 30 años que era buscado por la Justicia desde 2025 fue capturado el viernes por la tarde en el municipio de Dos Hermanas. Está acusado en una causa por abuso sexual vinculada con un hecho ocurrido en septiembre del año pasado en San Pedro. La detención se concretó alrededor de las 19.30, cuando efectivos de la Comisaría de Dos Hermanas, dependiente de la Unidad Regional XII, realizaban recorridas preventivas e identificaron al motociclista. Al verificar sus datos, los policías constataron que Fabián L., domiciliado en Pozo Azul, tenía un pedido de detención vigente solicitado por la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional XIV. El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

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