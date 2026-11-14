Pelea entre vecinos terminó con dos detenidos y un hombre herido

Un conflicto vecinal en el barrio San Miguel derivó en una intervención policial durante la tarde del viernes. Uno de los involucrados, de 31 años, sufrió heridas en el rostro y debió recibir atención médica, mientras que el segundo, de 50 años, fue localizado posteriormente por los investigadores. Ambos quedaron detenidos por disposición judicial.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 12:37hs.

Un conflicto vecinal en el barrio San Miguel derivó en una intervención policial durante la tarde del viernes. Uno de los involucrados, de 31 años, sufrió heridas en el rostro y debió recibir atención médica, mientras que el segundo, de 50 años, fue localizado posteriormente por los investigadores. Ambos quedaron detenidos por disposición judicial.

El procedimiento comenzó cerca de las 18:30 del viernes 13 de noviembre, cuando efectivos de la Comisaría Segunda de Puerto Rico fueron requeridos en el barrio San Miguel a raíz de una pelea entre vecinos.

Al llegar, los policías encontraron a Esteban Daniel G. (31), quien presentaba lesiones visibles en el rostro y signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Ante esta situación, fue demorado para resguardar su integridad y la de terceros, y trasladado al hospital local.

Posteriormente, el hombre fue derivado al Hospital SAMIC de Eldorado para estudios de mayor complejidad. El examen médico policial constató una herida cortante de aproximadamente tres centímetros en la frente y un hematoma en el labio inferior, con un tiempo probable de curación de diez días.

Mientras tanto, los efectivos continuaron con las averiguaciones hasta identificar y demorar al segundo involucrado, David Ariel A. (50), quien fue trasladado a sede policial.

Finalmente, por disposición del Juzgado de Paz N.º 1 de Puerto Rico, ambos fueron notificados de su detención, mientras continúan las actuaciones correspondientes.