Investigaban el robo a un jubilado y terminaron con dos detenidos y cocaína secuestrada

Tres allanamientos realizados por la Policía de Misiones permitieron detener a dos hombres investigados por el robo y las lesiones sufridas por un vecino de 74 años. Durante los procedimientos, los efectivos también encontraron 20 envoltorios de cocaína, lo que dio lugar a actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 12:31hs.

Tres allanamientos realizados por la Policía de Misiones permitieron detener a dos hombres investigados por el robo y las lesiones sufridas por un vecino de 74 años. Durante los procedimientos, los efectivos también encontraron 20 envoltorios de cocaína, lo que dio lugar a actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el pasado 8 de noviembre en Montecarlo, cuando un hombre de 74 años denunció haber sido víctima de un robo en el que también resultó lesionado. Entre los elementos sustraídos se encontraba su teléfono celular, un Samsung A16.

A partir de la denuncia, los investigadores de la Unidad Regional XV avanzaron con las averiguaciones hasta reunir elementos que permitieron solicitar tres allanamientos judiciales, concretados durante la noche del viernes 13 de noviembre.

Los primeros dos procedimientos se desarrollaron en viviendas del barrio 9 de Julio. En uno de los inmuebles fue detenido Darío C. (18), mientras que en el segundo los policías arrestaron a Miguel F. (45), conocido como “Caruncho”, ambos vinculados a la investigación por el robo y las lesiones.

Sin embargo, las intervenciones también derivaron en el hallazgo de estupefacientes. En la primera vivienda, los efectivos secuestraron 12 dosis de cocaína, mientras que en un tercer allanamiento, realizado en el barrio Las Orquídeas, incautaron otros ocho envoltorios de la misma sustancia.

En total, la Policía secuestró 20 envoltorios con 78,02 gramos de cocaína, cuyo aforo fue estimado en más de 1,8 millones de pesos.

Los procedimientos contaron con la intervención de la División Drogas Peligrosas. Por disposición de la Justicia Federal, se notificó la causa por infracción a la Ley 23.737 a dos de los involucrados, mientras que los detenidos por el hecho contra el jubilado quedaron sujetos a las actuaciones de la Justicia provincial.