Apóstoles

Violó una orden judicial, volvió a la casa de su expareja y terminó detenido

Un hombre de 32 años fue detenido por la Policía de Misiones luego de que su expareja denunciara que había incumplido una prohibición de acercamiento vigente y provocado daños dentro de su propiedad. La intervención se concretó durante la noche del viernes en el barrio Timbó Relocalizado.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 12:32hs.

Un hombre de 32 años fue detenido por la Policía de Misiones luego de que su expareja denunciara que había incumplido una prohibición de acercamiento vigente y provocado daños dentro de su propiedad. La intervención se concretó durante la noche del viernes en el barrio Timbó Relocalizado. La detención se produjo el viernes 13 de noviembre, cerca de las 21:30, tras una denuncia presentada por una mujer de 33 años ante la Comisaría de la Mujer de Apóstoles. Según manifestó la denunciante, su expareja, identificada como César Germán M. (32), se había presentado en su propiedad pese a tener una medida cautelar de prohibición de acercamiento vigente. Además, señaló que el hombre ocasionó daños dentro del inmueble. Ante esta situación, efectivos de la División Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VII intervinieron y procedieron a la detención del señalado, en el marco de las actuaciones por desobediencia judicial y daño. El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia interviniente, mientras se continuaron las diligencias correspondientes.

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