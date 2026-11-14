Hallaron sana a una joven que llevaba seis días ausente de su hogar

Investigadores de la Unidad Regional III localizaron a una mujer cuya desaparición había sido denunciada por su padre. La búsqueda concluyó durante la tarde del viernes, cuando los efectivos lograron ubicarla en un espacio verde de Eldorado. Fue examinada por un médico policial y no presentaba lesiones.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 12:35hs.

Investigadores de la Unidad Regional III localizaron a una mujer cuya desaparición había sido denunciada por su padre. La búsqueda concluyó durante la tarde del viernes, cuando los efectivos lograron ubicarla en un espacio verde de Eldorado. Fue examinada por un médico policial y no presentaba lesiones.

Una investigación iniciada a partir de una denuncia familiar permitió a la Policía de Misiones localizar este viernes 13 de noviembre a una joven de 26 años que se encontraba ausente de su domicilio desde el pasado 7 de noviembre.

La búsqueda comenzó formalmente el día 11, cuando su padre se presentó ante la Policía y manifestó que su hija, Carolina B. (26), había salido de su vivienda, ubicada en inmediaciones de la ruta provincial 17, y no había regresado.

A partir de esa presentación, efectivos de la División Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional III realizaron averiguaciones y tareas de localización que permitieron establecer su paradero.

Finalmente, alrededor de las 18:35 del viernes, los investigadores encontraron a la mujer en un espacio verde conocido como “La Pantera”, situado en inmediaciones de las calles Batalla de Obligado y Los Cedros, en Eldorado.

Tras ser localizada, fue examinada por un médico policial, quien constató que no presentaba lesiones físicas. De esta manera, concluyó la búsqueda iniciada a partir de la denuncia de su familia.