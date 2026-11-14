Posadas

Violó una perimetral y la Policía lo detuvo en pleno microcentro

Un hombre de 40 años fue detenido durante la mañana del viernes por incumplir una medida judicial que le prohibía acercarse a una joven de 24 años. La intervención se concretó tras un requerimiento del CIO-911, mediante un operativo conjunto entre la Comisaría de la Mujer Centro y efectivos de la Dirección Agrupación Motorizada.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 12:41hs.

La Policía de Misiones detuvo este viernes 13 de noviembre a un hombre de 40 años acusado de desobedecer una orden judicial de prohibición de acercamiento vigente respecto de una joven de 24 años, en un procedimiento realizado en pleno centro de Posadas. La intervención tuvo lugar alrededor de las 8:30, en inmediaciones de las calles San Luis y Roque Pérez, luego de que efectivos policiales fueran comisionados por el Centro Integral de Operaciones 911. En el lugar, personal de la Comisaría de la Mujer Centro, con apoyo de la Dirección Agrupación Motorizada, procedió a la detención de Iván S. (40), por el incumplimiento de una medida cautelar que le impedía acercarse a su ex de 24 años. El procedimiento se llevó adelante con cobertura de seguridad de los efectivos motorizados, mientras el personal especializado concretó la detención en el marco de las actuaciones por desobediencia judicial. Finalmente, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades intervinientes para la continuidad de las diligencias correspondientes.

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