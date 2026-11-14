Robaron en un hospedaje y terminaron en la comisaría

Los investigadores analizaron las grabaciones de seguridad de un hospedaje y lograron identificar a dos hombres de 29 y 33 años vinculados al robo denunciado por una mujer de 69 años. Ambos fueron detenidos este sábado.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 12:43hs.

Una investigación policial permitió esclarecer el robo de una garrafa de un hospedaje de Puerto Rico, con la detención de dos hombres y la recuperación del elemento sustraído. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron fundamentales para orientar las tareas que llevaron a identificar a los involucrados.

El hecho había sido denunciado el viernes 13 de noviembre por una mujer de 69 años, responsable del hospedaje “La Nona”, ubicado sobre la avenida 9 de Julio de esa localidad.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría Primera, junto con investigadores de la Unidad Regional IV, comenzaron a analizar los registros fílmicos del establecimiento y realizaron averiguaciones para establecer quiénes habían participado en el robo.

Como resultado de esas tareas, durante la mañana de este sábado 14 de noviembre, alrededor de las 11, los policías localizaron y detuvieron a Sebastián Maximiliano M. (33) y Axel Emanuel B. (29), ambos vinculados a la investigación.

Asimismo, los efectivos lograron recuperar el cilindro de gas de diez kilos denunciado como sustraído.

Finalmente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, ambos hombres fueron notificados del motivo de su detención y quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes.