Imputaron por abuso sexual al taxista de Iguazú que fue filmado junto a una adolescente

El hombre de 78 años fue indagado y continuará en libertad. El caso se conoció tras la grabación realizada por un testigo en la zona de las 600 Hectáreas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 15:40hs.

Un taxista de 78 años fue imputado provisoriamente por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por un presunto ataque contra una adolescente de 17 años en Puerto Iguazú. El hombre fue indagado por la Justicia, pero continuará en libertad mientras avanza la causa.

La medida fue dispuesta por el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, quien notificó al acusado sobre la imputación provisoria. Durante la audiencia, el hombre optó por guardar silencio.

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el sábado 24 de octubre en la zona de las 600 Hectáreas, cuando un hombre de 29 años que realizaba actividad física por el sector advirtió una situación sospechosa dentro de un automóvil estacionado al costado de un sendero.

Al acercarse, observó al conductor junto a una adolescente en el asiento trasero del vehículo, un Toyota Corolla gris. Según su declaración, el taxista tenía los pantalones bajos. Ante la situación, decidió registrar lo ocurrido con su teléfono celular y posteriormente presentó la denuncia ante la Policía.

El caso tomó repercusión pública luego de que las imágenes registradas por el denunciante comenzaran a circular y se conocieran detalles del episodio.

La situación de la adolescente

La joven tiene 17 años, pertenece a la comunidad mbya guaraní y es oriunda de Colonia Mado. Su testimonio será incorporado a la investigación mediante una Cámara Gesell, prevista para la próxima semana.

La instancia será fundamental para reconstruir las circunstancias del episodio y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Mientras tanto, el taxista continuará sometido al proceso judicial en libertad. La causa permanece en etapa de instrucción y todavía deben producirse medidas de prueba para determinar las eventuales responsabilidades penales.