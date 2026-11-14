Capturaron a prófugo por abuso sexual en medio de operativos en la frontera

Desde el viernes, la Policía de Misiones despliega operativos de seguridad en Bernardo de Irigoyen y Dos Hermanas, con resultados que incluyen la captura de un hombre buscado por abuso sexual con acceso carnal, otro detenido, ocho motocicletas retenidas y doce infracciones detectadas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 13:34hs.

La Policía de Misiones mantiene desde ayer viernes un fuerte despliegue de seguridad en Bernardo de Irigoyen y Dos Hermanas, con controles, patrullajes e investigaciones que ya permitieron concretar detenciones, detectar irregularidades y retirar de circulación ocho motocicletas. Las intervenciones también incluyeron la asistencia de urgencia a un vecino que necesitaba atención médica.

En el marco de estos operativos, efectivos de la Comisaría de Dos Hermanas interceptaron a un motociclista de 30 años, domiciliado en Pozo Azul, y comprobaron que tenía un pedido de detención vigente por una causa de abuso sexual con acceso carnal, vinculada a un hecho ocurrido en septiembre de 2025 en San Pedro. El hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Asimismo, en otro procedimiento, los uniformados detuvieron a un hombre en averiguación de un hecho relacionado con la presunta adulteración de un bien registrable. Por otra parte, los controles vehiculares permitieron retener ocho motocicletas y cinco licencias de conducir, además de labrar doce actas de infracción.

Una intervención policial que también permitió asistir a un vecino

En paralelo al despliegue preventivo, una vecina alertó a la Policía sobre un hombre que se encontraba tendido en una cuneta del barrio San Isidro, en Dos Hermanas.

Los efectivos acudieron de inmediato y encontraron a Joel P. (47) con graves dificultades respiratorias. Ante la urgencia, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente lo trasladaron en un patrullero al hospital de Bernardo de Irigoyen.

Tras recibir atención médica, el hombre fue dado de alta y pudo regresar a su domicilio.

Más presencia territorial y tecnología

El despliegue policial se mantiene activo en distintos sectores de Bernardo de Irigoyen y Dos Hermanas, con tareas preventivas en barrios, rutas, accesos y puntos estratégicos de esta región fronteriza con Brasil.

A este trabajo se suma el fortalecimiento del sistema provincial de videovigilancia del CIO-911, impulsado por el Ministerio de Gobierno a través de la Policía de Misiones, mediante la incorporación de nuevas cámaras interconectadas y la puesta a punto de dispositivos existentes.

La ampliación tecnológica permite mejorar el monitoreo de sectores estratégicos y fortalecer la coordinación de los recursos policiales ante situaciones que requieren intervención.

De esta manera, la Policía de Misiones continúa reforzando la seguridad en la frontera, combinando presencia permanente, controles, investigaciones y tecnología.