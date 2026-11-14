Se amplió la red de cámaras de vigilancia en Puerto Esperanza

El Ministerio de Gobierno y la Policía de Misioneshabilitaron cámaras de seguridad en siete puntos estratégicos de Puerto Esperanza, que se suman a la cobertura existente en accesos, avenidas, inmediaciones del hospital y espacios públicos. La ampliación permite reforzar el monitoreo, mejorar la prevención del delito y agilizar la respuesta policial.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 13:30hs.

El Gobierno provincial amplió la cobertura de videovigilancia en Puerto Esperanza mediante la puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad en siete sectores estratégicos de la localidad. La incorporación, ejecutada por el Ministerio de Gobierno a través de la Policía de Misiones, fortalece la red de monitoreo existente y suma herramientas tecnológicas para la prevención y la seguridad de los vecinos.

Los nuevos dispositivos fueron habilitados el viernes 13 de noviembre, alrededor del mediodía, en sectores de importancia para la circulación vehicular, el movimiento de personas y la vigilancia de espacios públicos.

Entre los puntos alcanzados se encuentran la rotonda de acceso sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1589; las inmediaciones del hospital local, en avenida 20 de Junio y Nicaragua; y la plaza central, ubicada en la intersección de San Luis y avenida 20 de Junio.

Asimismo, se habilitaron cámaras en Amans Laka y Colombia, avenida 20 de Junio y Chaco, Mendoza y Entre Ríos, además de un sector de la calle 12 de Octubre.

Esta ampliación da continuidad a los trabajos de mantenimiento y puesta a punto realizados anteriormente sobre cámaras, domos y sistemas de transmisión, consolidando la infraestructura de videovigilancia en la localidad.

Una red provincial que conecta tecnología y presencia policial

Con más de 5.000 cámaras distribuidas en Misiones, el sistema provincial de videovigilancia constituye una herramienta fundamental para acompañar las tareas preventivas y mejorar la coordinación de los recursos policiales.

La incorporación de nuevos dispositivos permite ampliar la observación de sectores estratégicos, detectar situaciones que requieran intervención y facilitar el trabajo de los efectivos desplegados en el territorio.

De esta manera, el Gobierno de Misiones continúa sumando tecnología a la seguridad pública, fortaleciendo la presencia policial y la capacidad de respuesta en las distintas localidades de la provincia.