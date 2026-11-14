“Que el folclore nos incluya es importante”

En la mañana de este sábado en la Estación se realizó la charla “Mito y Arte” con Elsa Leonor Pasteknik Ryndycz y Juan Catalano. La actividad organizada por la Licenciatura en Folklore con Mención en Cultura Regional de la Facultad de Humanidades de la Unam en conjunto con la Secretaría de Cultura habilitó la reflexión de los maestros acerca de la memoria y la identidad. Joselo Schuap destacó la trayectoria de los invitados y alentó a escuchar las voces de quienes nos alimentan de cultura

sábado 14 de noviembre de 2026 | 13:08hs.

Elsa Leonor Pasteknik Ryndycz y Juan Catalano, los protagonistas de la charla "Mito y Arte" en La Estación. Foto: Julián Grondona

La Estación marcha por el carril del arte y la cultura. El nuevo espacio de industrias culturales y creativas de la Secretaría de Cultura celebra su apertura con una grilla variada y para todos los públicos.

En la mañana del sábado, el nuevo sitio que funciona en el edificio de la Ex Estación de Trenes en el cuarto tramo de la Costanera convocó a los coloridos personajes y formas del pintor Juan Catalano y a los espíritus y seres de leyenda de estas tierras en el relato de Elsa Leonor Pasteknik Ryndycz.

“Mito y Arte”, fue el título de esta conferencia organizada por la Licenciatura en Folklore con Mención en Cultura Regional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam en colaboración con Cultura de la Provincia.

La investigadora científica, doctora Elsa Leonor Pasteknik Ryndycz y el pintor y poeta Juan Catalano abordaron cada uno a su turno y desde su perspectiva y trayectoria, la memoria oral, las prácticas artísticas, las creencias y las distintas formas de transmitir experiencias en un territorio atravesado por la vida fronteriza.

Moderó el doctor César Iván Bondar, coordinador de la Licenciatura en Folklore.

Espacio para pensar la cultura

En la antesala de las charlas de los prestigiosos invitados, Joselo Schuap, titular de Cultura de la Provincia y César Bondar realizaron una introducción en la que destacaron la posibilidad de escuchar las voces de los maestros de la cultura.

Schuap expresó: “Que el folclore nos incluya es importante, en mi experiencia personal viajando por Latinoamérica yo pensaba en las palabras de Atahualpa Yupanqui y de Ramón Ayala, ‘que uno es el paisaje que anda’. Un misionero que camina por París, un misionero que se fue al Moconá, un misionero que anda por Buenos Aires, con toda la carga emocional de sus mitos, historias y su arte que lo representa”.

En la búsqueda de generar espacios de circulación del conocimiento, de construcción de pensamiento crítico y de reflexión sobre quiénes somos se programó esta jornada con Leonor y Juan.

“Hace bastante tiempo venimos programando esta jornada junto a César y a su equipo, gracias a la Universidad por permitirnos trabajar juntos en esto. Para mí es un día muy especial porque además de ser admirador de estas dos personas que están aquí, Leonor y Juan, que nos alimentaron desde niños, nos dieron de comer, lo que nos trajo a estar hoy acá interesados en esto y en este lugar que es la Ex Estación, que se está rescatando de la inacción, del olvido, de la falta de gestión para que funcione y que esa locomotora traccione antes pasajeros, antes vagones, antes kilómetros en una vía a 40 kilómetros por hora para llegar en el Gran Capitán a Lacroze y que sea la alternativa del transporte de pasajeros tal vez de las personas más humildes que no tenían para un coche cama o un vuelo de una 1:20 a Buenos Aires”, continuó.

“Esa velocidad, esa alternativa hoy es una metáfora de lo que queremos reconstruir con Elsa Leonor y con Juan… que es la identidad, pensar sobre quiénes somos”.

“Nos parece que es el espíritu, el alma, el contenido más profundo que puede tener un proyecto educativo en un mundo donde necesitamos de estas cosas para seguir desarrollando nuestra identidad, que el folclore nos incluya es importante”, remarcó el titular de Cultura, que entendió que lejos de los centros de cultura, “los mercados de la cultura”, que muchas veces nos relegan. “Nosotros tenemos que pensarnos a nosotros mismos, tenemos que llevar en el bolsillo un papelito que diga quiénes somos. Eso es muy valioso, la identidad, en un momento de comunicación global en donde todo se pierde”.

Schuap remarcó que además que la inversión en cultura no es un gasto y que la industria cultural además de alegrar y enriquecer el corazón de la gente también genera dinero.

La charla se extendió hasta el mediodía con la interacción del público y con la emoción de los entrevistados.

Las actividades en La Estación continúan en la tarde de este sábado y además se puede visitar la muestra itinerante "Ana Frank, una historia vigente", disponible hasta el 20 de noviembre.

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