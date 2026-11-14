Santo Tomé fue escenario de Arte con Identidad, el desfile que reunió moda, arte y oficios en el Club Gallini

Estudiantes y profesionales de la moda, el arte, la peluquería y el maquillaje mostraron su trabajo ante un salón colmado.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 14:30hs.

Santo Tomé vivió el viernes 13 de noviembre una noche distinta con Arte con Identidad, el desfile que llenó el Club Carlos Gallini y puso en escena el trabajo de estudiantes y profesionales de la moda, el arte, la peluquería y el maquillaje. Durante varias horas, la pasarela mostró lo que se hace en las aulas y los talleres de la ciudad.

La propuesta fue organizada por el Centro Educativo Irupé y el Instituto Superior de Formación Docente Jorge Luis Borges, a través del Profesorado de Artes Visuales y la Tecnicatura en Industria Textil e Indumentaria de la subsede Colonia Liebig. También participó la Municipalidad de Santo Tomé, por medio de la Dirección de Industria, que está a cargo de María Victoria Comparín. Familias, reinas y soberanas y representantes de instituciones locales acompañaron la velada.

Tres colecciones para abrir y cerrar la noche

La apertura estuvo dedicada al denim. Alumnos del Centro Educativo Irupé reciclaron y transformaron la tela en un lenguaje urbano, con retazos, texturas y tonalidades que hablaron de movimiento, identidad y libertad. El maquillaje fresco y luminoso y los peinados descontracturados completaron una propuesta integral.

La segunda colección fue la de sastrería. Combinó los códigos tradicionales del oficio con la sensualidad de la corsetería, y redefinió así la idea de estructura, elegancia y poder. Las siluetas ajustadas se acompañaron con peinados pulidos, coletas altas y efecto wet look, además de un maquillaje intenso en negros, grises y borgoña.

El cierre estuvo a cargo de la colección de gala Entre Puntadas y Latidos, que recorrió lo visible y lo invisible de las emociones en cada etapa de la vida. Hubo recogidos altos y bajos, rodetes pulidos y ondas definidas, con maquillaje en tonos tierra, bronce y cobre. La música en vivo sumó la voz de Guadalupe Piris, junto a Enrique Luco Montero y Roberto Fabián Corbella.

Arte sobre el cuerpo y reconocimientos

Entre los momentos más celebrados estuvieron los vestidos intervenidos. Depredación, del lienzo a la pasarela, lució una obra pictórica del profesor Fabián Mombage, confeccionada por María Fonteina y Felicita Aranda Galban, quien también la desfiló. Ensueño, en tanto, fue diseñado y confeccionado por alumnas del Centro Educativo Irupé e intervenido por estudiantes de primer año del Profesorado de Artes Visuales, con la supervisión de la profesora Felisa Ibarra. Lo desfiló Milena Barreto.

Las obras vivientes de segundo año del Profesorado en Artes Visuales, supervisadas por las profesoras Cecilia Ríos Encina y Felisa Ibarra, completaron el recorrido artístico. Se vieron El Paisaje como Memoria, Arte Gauchesca, El camino del fin, Resiliencia en la Creciente, Iberá entre sombras y colores, y Donde florece la naturaleza. Cada una tuvo su intérprete en la pasarela y llevó al cuerpo temas ligados a la memoria, la identidad y el territorio.

También hubo reconocimientos para las patronistas Brenda, Verónica, Noelia y Alejandra, junto a sus equipos de estilistas, peluqueras y maquilladoras. Cada una presentó una línea propia, desde diseños de líneas rectas y estructuras definidas hasta mini colecciones en homenaje a modistas y costureras, con trenzados y nudos de macramé. Brenda dedicó su diseño de gala, inspirado en las cicatrices, a su papá, de quien heredó la pasión por el carnaval. Se reconoció además a alumnos de los perfiles Patronista, Cosmetología y Peluquería, a ex alumnas de maquillaje, a los expositores de stands y a estudiantes de Enfermería y Secretariado Jurídico Contable.

La noche dejó en claro que la moda, el arte y el diseño no son solo estética. Son industrias creativas que generan empleo, valor y futuro para Santo Tomé.