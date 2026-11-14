Pre Federal misionero de básquet: Mitre y OTC avanzaron a semifinales y ya están los cruces
Mitre y Oberá Tenis Club cerraron sus series de reclasificación y se metieron entre los cuatro mejores del Pre Federal misionero de básquet. Los dos lo hicieron en el segundo juego, con victorias ajustadas que sellaron el pasaje a las semifinales.
El Auriazul visitó Eldorado y se quedó con un partido muy parejo ante El Coatí, que terminó 81 a 78. Con ese resultado, Mitre selló la serie tras haber ganado también el primer juego, y eliminó al equipo eldoradense. José Galmarini fue el máximo anotador de la noche con 22 puntos. Lo acompañaron Valentín Clara, que aportó 21, y Gabriel Massi, que sumó 19. Del lado local, Facundo Aguirre llegó a los 19.
En Posadas, los juveniles de OTC también tuvieron una noche exigente. Luz y Fuerza les opuso más resistencia de la esperada en el microestadio del colegio Inmaculada Concepción, pero el equipo de Oberá terminó imponiéndose por 68 a 64 y volvió a derrotar a su rival para quedarse con la serie. Máximo Koziarski fue el goleador de OTC con 18 puntos, mientras que Santa Cruz lideró a los locales con 22.
Con los dos pasajes confirmados, las semifinales quedaron definidas. Tokio se medirá con OTC y CAPRI con Bartolomé Mitre, y los dos primeros tendrán ventaja deportiva en sus respectivos cruces.