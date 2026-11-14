Pre Federal misionero de básquet: Mitre y OTC avanzaron a semifinales y ya están los cruces

El Auriazul eliminó a El Coatí en Eldorado y los juveniles de Oberá superaron otra vez a Luz y Fuerza en Posadas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 15:20hs.

El Auriazul superó a El Coatí por 81 a 78 y selló su pasaje entre los cuatro mejores. Gentileza: Prensa Mitre

Mitre y Oberá Tenis Club cerraron sus series de reclasificación y se metieron entre los cuatro mejores del Pre Federal misionero de básquet. Los dos lo hicieron en el segundo juego, con victorias ajustadas que sellaron el pasaje a las semifinales. El Auriazul visitó Eldorado y se quedó con un partido muy parejo ante El Coatí, que terminó 81 a 78. Con ese resultado, Mitre selló la serie tras haber ganado también el primer juego, y eliminó al equipo eldoradense. José Galmarini fue el máximo anotador de la noche con 22 puntos. Lo acompañaron Valentín Clara, que aportó 21, y Gabriel Massi, que sumó 19. Del lado local, Facundo Aguirre llegó a los 19. En Posadas, los juveniles de OTC también tuvieron una noche exigente. Luz y Fuerza les opuso más resistencia de la esperada en el microestadio del colegio Inmaculada Concepción, pero el equipo de Oberá terminó imponiéndose por 68 a 64 y volvió a derrotar a su rival para quedarse con la serie. Máximo Koziarski fue el goleador de OTC con 18 puntos, mientras que Santa Cruz lideró a los locales con 22. Con los dos pasajes confirmados, las semifinales quedaron definidas. Tokio se medirá con OTC y CAPRI con Bartolomé Mitre, y los dos primeros tendrán ventaja deportiva en sus respectivos cruces.

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