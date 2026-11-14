El misionero Juan Pablo Pérez conquistó el bronce en el Argentino de Ciclismo de Pista Máster

El ciclista posadeño logró el tercer puesto en la prueba Scratch de la categoría Máster A2, durante el Campeonato Argentino de Pista que se disputa en Rafaela, Santa Fe. La competencia reúne a 237 pedalistas de distintos puntos del país.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 16:30hs.

Juan Pablo Pérez volvió a dejar a Misiones entre los protagonistas del ciclismo nacional. El representante posadeño consiguió la medalla de bronce en la prueba Scratch de la categoría Máster A2, en el marco del Campeonato Argentino de Pista Máster y Elite II que se desarrolla en Rafaela.

El misionero ocupó el tercer escalón del podio en una competencia que reunió a ciclistas de diferentes asociaciones y provincias, en una de las principales citas del calendario nacional de pista.

Una prueba de resistencia y estrategia

La modalidad Scratch es una de las especialidades del ciclismo de pista. Se trata de una carrera en pelotón en la que todos los competidores parten juntos y el objetivo es completar la distancia establecida y cruzar primero la línea de llegada. En la categoría Máster A2, la final prevista en Rafaela comprendió 36 vueltas, equivalentes a nueve kilómetros.

El campeonato comenzó el 10 de noviembre y se extenderá hasta este sábado 14 en el velódromo Invencible, con un programa que contempla distintas especialidades, entre ellas velocidad, persecución individual y por equipos, kilómetro, keirin y vueltas a los puntos.

Un año de protagonismo para el ciclismo misionero

Pérez ya había tenido participación en competencias nacionales durante esta temporada. En abril integró la delegación misionera que compitió en el Campeonato Argentino de Ruta, en Olavarría, junto a Nancy Brites, Gustavo Vergara, Hernán Pérez y Germán Araujo.

También tuvo actuaciones destacadas en el ámbito provincial. En marzo se quedó con la victoria en la categoría Elite durante la primera fecha del Campeonato Misionero, disputada en el circuito del Parque de la Ciudad de Posadas.

Ahora, el tercer puesto en Rafaela suma una nueva conquista a su temporada y representa otra presencia misionera en el podio de una competencia nacional.