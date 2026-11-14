Imputaron a los miembros de la banda que planeaba robos desde El Soberbio

Se trata de cinco ciudadanos brasileños y un argentino -considerado la pata local de la banda-, quienes hace más de una semana fueron atrapados en la zona de Capín Largo con armas y municiones, tras un fuerte despliegue realizado por la Policía de Misiones. Los extranjeros tendrian antecedentes por robo automotor y se sospecha que tenían planeado concretar varios ilícitos en El Soberbio, San VIcente y Oberá.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 17:10hs.

Un dato certero que permitió disparar la pesquisa, sumado a las labores de campo e investigativas complementarias por parte de la Policía de Misiones, permitieron a investigadores de la mencionada fuerza provincial detener a tiempo en la localidad de El Soberbio a cinco ciudadanos brasileños – varios de ellos con antecedentes delictivos en su país- y secuestrar armas, municiones, pasamontañas y otros elementos que vincularía a estos últimos con un presunto plan para concretar varios atracos en la zona centro de la provincia.

Junto a la banda, los investigadores lograron dar con la presunta pata local, un vecino de 30 años de la mencionada localidad quien horas antes había logrado escapar del despliegue policial que derivó en el arresto de los brasileños y en cuya vivienda fueron secuestrados más armas y elementos que pertenecerían a los miembros de la banda brasileña.

A más de una semana de estas intervenciones en la zona rural conocida como Capín Largo, ubicada sobre ruta provincial 2, El Territorio pudo confirmar que a mediados de esta última semana los seis implicados fueron trasladados a audiencia indagatoria en el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.

Se trata de Manuel R. do N. (18), de Santa Marta; Rodrigo da S. M. (28), de Santa Rosa; João Manuel T. da R. (18), Kauan S. C. (21) y João Victor L. T. (18), estos tres últimos de Passo Fundo, todos provenientes del estado de Río Grande del Sur, Brasil. Junto a ellos, también fue indagado Fabían "Chelo" C. (30), quienes tras ser notificados de los elementos que pesan en su contra fueron imputados y trasladados nuevamente a las dependencias policiales donde permanecen alojados.

Según se tiene hasta el momento en la pesquisa, la Policía solicitó a sus pares de Brasil un intercambio de informaciones para establecer posibles antecedentes, pedidos de captura y vinculaciones con delitos contra la propiedad, especialmente robos de automotores.

Aunque una de las principales sospechas que se tienen es que estos cinco brasileños venían realizando labores de campo y evaluando posibles lugares para cometer ilícitos, tanto en El Soberbio como en localidades cercanas como San Vicente y Oberá.

Justo a tiempo

De acuerdo a los datos aportados por voceros que intervinieron en el caso, mediante la colaboración de Fabián Marcelo C., alias “Chelo” (30), quien reside en la zona donde fueron arrestos los brasileños, estos últimos se habrían asentado en Misiones desde principios de mes.

Aunque en medio de la estadía en la Tierra Colorada, un vecino de la localidad habría comenzado a sospechar sobre las verdaderas intenciones de este grupo de personas en la localidad, por lo que dio aviso a personal policial local.

En base a los datos recabados en distintas zonas de colonia, integrantes de las Brigadas de Investigaciones de la Unidad Regional VIII, junto a otras dependencias especializadas de la Policía, iniciaron un fuerte trabajo investigativo y de seguimiento sobre los movimientos de estas personas. Lo que derivó el pasado viernes 6 de noviembre en un operativo en Capín Largo en donde los sospechosos fueron sorprendidos intentando escapar hacia una zona de monte.

Aunque minutos más tarde fueron rodeados y reducidos por efectivos de la Unidad Regional VIII. Durante el procedimiento se secuestraron dos escopetas calibre 12/70. Además, una pistola 9 milímetros, municiones y una motocicleta Honda XR 190 que registraba pedido de secuestro por robo en Buenos Aires

Mediante tareas de inteligencia criminal de los agentes de frontera de la Policía, se pudo reconstruir que estos hombres habían contado con alojamiento y logística que le proporcionó el tal “Chelo”, quien ese mismo viernes por la noche fue atrapado y puesto a disposición de la Justicia.

A la mañana siguiente, durante una nueva intervención policial en casa del considerado nexo local las pesquisas secuestraron un revólver calibre 32 con la numeración erradicada, un cargador de 9 milímetros con ocho cartuchos, otros 15 proyectiles del mismo calibre, una culata adaptadora para escopeta y 65 cartuchos calibre 12/70. Además, encontraron tres pasamontañas negros.

Además, secuestraron pesos y dinero extranjero, tres teléfonos celulares, un pendrive, cinco tarjetas bancarias y una caja vacía de un inhibidor de señal. Entre la documentación hallada también había pertenencias de uno de los ciudadanos brasileños detenidos, un elemento que será analizado para profundizar la investigación sobre las conexiones entre los involucrados.