Pasajeros varados y aviones evacuados, el caos que dejó la caída del sistema aéreo en Estados Unidos

La falla obligó a bajar de las aeronaves a viajeros que ya estaban a bordo y afectó los planes de cientos de miles de personas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 17:00hs.

Más de 16.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos entre el viernes y el sábado por una falla en la red de comunicaciones del control aéreo. El problema obligó a frenar todos los despegues del país durante varias horas y dejó uno de los mayores trastornos operativos que sufrió el sistema aéreo estadounidense en los últimos años.

El administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, explicó que el viernes se cancelaron cerca de 12.000 vuelos, unos 9.000 comerciales y 3.000 privados. Para este sábado advirtió que podrían caerse entre 4.000 y 5.000 servicios más, sobre un total de 41.000 programados. Aun así, estimó que la situación se normalizaría hacia el cierre del domingo. “Lo peor ya pasó”, afirmó.

Pasajeros varados y demoras que se extenderán

Las operaciones comenzaron a reanudarse de manera gradual cuando las autoridades levantaron la restricción nacional de despegues. Sin embargo, funcionarios y aerolíneas anticiparon que las demoras y cancelaciones seguirán durante varios días. Las compañías necesitan reubicar aviones y reorganizar tripulaciones en todo el país, una tarea que no se resuelve de un día para el otro.

El impacto alcanzó a cientos de miles de pasajeros. En muchos aeropuertos, viajeros que ya estaban a bordo tuvieron que bajar de los aviones mientras el personal evaluaba el alcance de la emergencia y rearmaba la operación.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la FAA logró volver a poner en funcionamiento las instalaciones de control de tránsito aéreo y reabrió el espacio aéreo nacional durante la noche del viernes. Reconoció, de todos modos, que el regreso a la normalidad llevaría tiempo. “Nuestra máxima prioridad es la seguridad de usted y su familia cuando vuele”, sostuvo.

Obsolescencia y causas bajo investigación

Duffy atribuyó el colapso a la antigüedad de la infraestructura tecnológica sobre la que funciona el control aéreo del país, que todavía depende de equipos y conexiones instalados hace décadas. “Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos. Utilizamos líneas de cobre de la década de 1980. Es un sistema antiguo que colapsó y lo hizo en toda la red”, señaló.

El funcionario agregó que el origen pudo haber sido un error del contratista a cargo o la falla de un router, aunque aclaró que las investigaciones continúan para determinar las causas con precisión. También insistió en que la aviación comercial opera en condiciones seguras. “Es seguro volar”, aseguró.

En el plano político, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, responsabilizó a años de falta de inversión por el deterioro de estos sistemas y recordó las advertencias que ya habían hecho Duffy y el presidente Donald Trump sobre la necesidad de modernizarlos. El dirigente republicano indicó que el Congreso aprobó cerca de 13.000 millones de dólares para iniciar la actualización tecnológica y criticó a los legisladores demócratas por no haber respaldado la iniciativa. “No necesitamos una investigación para comprender que se requiere una mayor inversión. Vamos a trabajar para lograrlo”, declaró.

Mientras tanto, otros sectores activaron medidas de contingencia. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) informó que espera que la suspensión aérea no altere los partidos de la Semana 10. Para garantizarlo, cambió las designaciones de árbitros, de modo que los oficiales puedan llegar por carretera a los estadios cercanos a sus lugares de residencia.