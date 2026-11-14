Oro para Agustina Quirós y otra gran actuación de Nicolás Valdez en el mountain bike internacional

La apostoleña se impuso en Damas Elite en el Iberoamericano de Short Track, ante competidoras de distintos países. Nicolás Valdez también tuvo una destacada actuación en Máster. Ambos habían sumado resultados importantes en la primera jornada.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 16:55hs.

Agustina celebró en lo más alto del podio tras conquistar la medalla de oro en la prueba de Short Track (XCC) del Mar del Plata Bike Fest 2026.

Los ciclistas apostoleños Agustina Quirós y Nicolás Valdez se destacaron en el Mar del Plata Bike Fest 2026, que reúne los campeonatos Panamericano e Iberoamericano de Mountain Bike y el Abierto Argentino de Ciclismo de Montaña, en Sierra de los Padres. Quirós se quedó este sábado con la victoria en la categoría Damas Elite de Short Track (XCC), mientras que Valdez finalizó séptimo en Máster. Ambos ya habían conseguido importantes resultados el viernes en las pruebas de Cross Country Olímpico (XCO) y este domingo afrontarán el desafío principal del fin de semana: el Panamericano de Cross Country Marathon (XCM).

La gran noticia de este sábado llegó de la mano de Quirós, quien se quedó con la victoria en la categoría Damas Elite de la modalidad Short Track (XCC). La apostoleña tuvo una actuación sobresaliente en un circuito corto y explosivo, que exigió mantener un ritmo intenso durante toda la competencia.

Valdez también completó una buena presentación y terminó en el séptimo puesto de su categoría Máster, en una jornada que volvió a tener a los dos representantes misioneros entre los protagonistas del encuentro.

De Apóstoles al podio internacional, Agustina logró una victoria de enorme valor.

Un viernes de podios y grandes resultados

La actividad había comenzado el viernes con las pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), una de las disciplinas centrales del mountain bike, que combina resistencia, velocidad y habilidad técnica en circuitos de varias vueltas.

En esa primera jornada, Quirós consiguió la medalla de plata en el Campeonato Iberoamericano, después de completar siete vueltas en un tiempo de una hora, 18 minutos y 23 segundos. La competencia fue muy disputada, especialmente en la lucha por los tres primeros lugares, y la ciclista de Apóstoles logró sostenerse en la pelea hasta cruzar la meta en el segundo puesto.

La propia deportista describió el trazado como un circuito muy rápido y explosivo, con pocas dificultades técnicas, pero que demandó un ritmo físico muy elevado. La exigencia estuvo puesta en la capacidad de sostener la intensidad durante toda la carrera y responder a los cambios de ritmo de las principales competidoras.

Por su parte, Nicolás Valdez tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano Máster de XCO. El apostoleño finalizó sexto en el certamen continental, alcanzó el cuarto puesto en el Iberoamericano y completó el podio del Abierto Argentino, con un tercer lugar en la categoría Máster A.

Nicolás Valdez, entre los destacados del Panamericano Máster de XCO, donde finalizó sexto en la clasificación continental y tercero en el Abierto Argentino Máster A.

De esta manera, ambos ciclistas comenzaron el fin de semana con resultados importantes en competencias de diferentes niveles, representando a Misiones frente a corredores de distintos puntos del país y del exterior.

El desafío mayor llegará este domingo

La participación de los apostoleños tendrá continuidad este domingo 15 de noviembre con el Campeonato Panamericano de Cross Country Marathon (XCM), la prueba de larga distancia que marcará el cierre del festival y representa uno de los grandes desafíos del fin de semana.

La competencia se desarrollará sobre un exigente recorrido de 91,5 kilómetros en el entorno natural de Laguna de los Padres, en Mar del Plata. A diferencia del XCO, que se disputa en varias vueltas sobre un circuito más corto, el XCM demanda una estrategia de carrera diferente, con un esfuerzo prolongado en el que la resistencia, la administración de la energía y la capacidad de sostener el ritmo durante muchos kilómetros resultan determinantes.

El encuentro forma parte del Mar del Plata Bike Fest 2026, que reúne a representantes de diez países y más de 200 deportistas inscriptos en las distintas modalidades. Durante tres jornadas, Laguna de los Padres y Sierra de los Padres se convirtieron en escenario de competencias continentales y nacionales, con títulos panamericanos e iberoamericanos en juego.

Para Quirós y Valdez, la presentación también representa la continuidad de una temporada con importantes resultados. En mayo pasado, la pareja apostoleña se consagró campeona argentina en la categoría Mixta Elite del Campeonato Argentino de XC en Parejas, disputado en San Pedro de Jujuy. Aquella victoria tuvo un condimento especial porque debieron superar problemas mecánicos durante el recorrido para quedarse con el título.

Ahora, con una victoria, una medalla de plata y varios puestos destacados en competencias continentales y nacionales, los representantes de Apóstoles buscarán cerrar su participación en Mar del Plata con otra actuación sobresaliente. El domingo tendrán por delante un desafío de mayor distancia y exigencia, en una nueva oportunidad para llevar el nombre de Misiones a lo más alto del mountain bike.