Torneo Regional: La Picada va por el pasaje a la final y algo más

Luego del triunfo en Posadas, el conjunto de Villa Cabello se mide en Goya con Huracán por la revancha de las semifinales de la región Litoral Norte. Si avanza clasificará al torneo Argentino del Interior

sábado 14 de noviembre de 2026 | 18:30hs.

Foto: María De Perini.

La Picada está ante la gran chance de meterse en la final de la región Litoral Norte del torneo Regional. Después de eliminar a Guaraní alcanzó su mejor marca histórica, pero ahora va por más. Este domingo, a partir de las 17, visitará a Huracán de Goya en la revancha de las semifinales, luego del triunfo 2-1 en Posadas de la semana pasada.

Un triunfo o un empate le darán al Tren del Oeste el pasaje a la final de la región y, además, la clasificación al torneo Argentino del Interior, que tendrá su primera edición en 2027 y se convertirá en la cuarta categoría del fútbol argentino para los equipos indirectamente afiliados -el torneo Regional Federal pasará a ser la quinta-.

Para el encuentro en Corrientes, el entrenador Omar Benítez recuperará a dos piezas importantes en la defensa: el capitán Ernesto Mazacote y a Federico De los Santos. Ambos fueron expulsados en la ida de cuartos ante Guaraní y debieron cumplir dos fechas de suspensión, por lo que no estuvieron en la revancha ante la Franja en Villa Sarita y en la ida de semis ante Huracán (G).

En el último encuentro, Thiago Cabrera jugó en la zaga central, pero podrá volver a su habitual lugar en el lateral derecho y, entonces, la defensa tendrá modificaciones respecto del encuentro del pasado fin de semana.

Huracán demostró que, cuando maneja los hilos del juego, es un equipo que puede generar mucho peligro y lastimar a su rival. El primer tiempo de los correntinos en cancha de Guaraní fue muy bueno, pero no tuvieron la eficacia necesaria para sacar una buena diferencia.

La Picada aguantó y gracias a las escaladas de Sergio Luján y el olfato goleador de Guido Da Silva llegó a la igualdad y luego al triunfo. Seguramente en el inicio del encuentro será similar al de la ida, con un Huracán protagonista, tratando de monopolizar la pelota, pero el Tren del Oeste tiene a su favor la ventaja en el global y deberá hacerlo pesar para que la presión pase al local.

Además, el conjunto de Villa Cabello se siente cómodo cuando tiene que contraatacar. Lo hizo ante Guaraní en la revancha y también ante Huracán en el complemento de la ida, aunque no pudo aumentar la ventaja en el marcador.

El ganador de la serie se medirá con Municipal de Misión Laishí, que derrotó como local 2-1 a Cultural de Castelli, Chaco, y en la definición por penales ganó la serie 4-1 para meterse en la final de la región Litoral Norte.