Sufrió graves quemaduras en un ataque de violencia de género y su familia inició una colecta solidaria

Tamara Valerio, de 33 años, permanece bajo atención médica después de sufrir lesiones en el 36% de su cuerpo. Sus familiares de Iguazú buscan reunir ayuda para afrontar los gastos de su recuperación.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 18:00hs.

Familiares y amigos de Tamara Valerio iniciaron una colecta solidaria para acompañarla en uno de los momentos más difíciles de su vida. La mujer, de 33 años, permanece bajo atención médica después de haber sufrido quemaduras en el 36% de su cuerpo durante un violento episodio ocurrido el pasado 3 de noviembre en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita.

La campaña es impulsada por sus allegados, entre ellos familiares residentes en Puerto Iguazú, quienes buscan reunir donaciones para afrontar los gastos que implica el proceso de recuperación. En medio de la preocupación por su estado de salud, el acompañamiento económico y afectivo se convirtió en una ayuda fundamental para la familia.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la agresión habría ocurrido cuando la pareja de Tamara, un joven de 27 años, la roció con alcohol y luego le prendió fuego, por motivos que todavía son materia de investigación. Como consecuencia, sufrió quemaduras en el rostro, el cuello, el tórax, la espalda y los brazos, lesiones que pusieron en riesgo su vida.

La situación generó conmoción entre los vecinos, que dieron aviso a la Policía y colaboraron para que la mujer fuera trasladada al Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita. Allí recibió las primeras atenciones y posteriormente fue derivada a otro centro de salud de la capital cordobesa, donde continuó con su tratamiento.

Su pareja permanece detenido

Días después del ataque, el joven de 27 años fue detenido durante un procedimiento realizado en una vivienda del barrio Villa Santarelli, en Santa Rosa de Calamuchita, localidad ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.

El hombre quedó imputado por el delito de "lesiones graves calificadas por el vínculo", mientras avanza la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del episodio.

Una campaña para acompañar su recuperación

Frente a la difícil situación que atraviesa Tamara, sus familiares comenzaron a organizar una colecta para afrontar los gastos que demanda su recuperación. La iniciativa es impulsada especialmente por su hermana, Myriam Valerio, quien está a su cuidado y se encuentra acompañándola durante este proceso.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia al alias activa.mv, a nombre de Myriam Valerio.

La campaña busca sumar la solidaridad de la comunidad para que Tamara y su familia puedan atravesar este difícil momento con un respaldo que les permita concentrarse en lo más importante: su recuperación.