Posadas ya recibe a los taekwondistas que buscan clasificarse al Mundial 2027

Entre este sábado y domingo se desarrolla el Primer Ranqueable Argentino, evento organizado por la Federación de Taekwondo de la República Argentina -ITF (federación internacional)- que otorga boleto para la cita ecuménica a realizarse en Paraguay.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 19:05hs.

Comenzó la actividad para la categoría adultos, en todas las modalidades. // Fotos: María de Perini.

El mismo reúne a competidores de todo el país en las instalaciones del polideportivo municipal ‘Finito Gehrmann’ y marca el inicio del proceso clasificatorio al Mundial ITF Paraguay 2027. Oficialmente las actividades comenzaron ayer -viernes 13- con las acreditaciones y el pesaje oficial, en tanto que la competencia sabatina contó con la categoría adultos en todas las modalidades y el domingo será el turno de los pre junior y junior. Se puede afirmar que los máximos exponentes del país compiten en las disciplinas de Forma, Lucha y Rotura, bajo la estricta fiscalización de nuestra entidad y el respaldo de la International Taekwon-Do Federation (ITF). La competencia, además, convierte al polideportivo en un escenario vistoso para esta rama del taekwondo, algo que le puede abrir puertas a eventos internacionales.

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