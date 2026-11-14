Detuvieron a dos jóvenes por un asalto a un conductor de aplicación

Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron detenidos en Oberá, acusados de participar en un robo calificado contra un conductor de DiDi Moto, a quien golpearon con un elemento metálico para robarle el teléfono celular. Durante la investigación también se recuperó el aparato sustraído.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 19:15hs.

Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron detenidos en Oberá, acusados de participar en un robo calificado contra un conductor de DiDi Moto, a quien golpearon con un elemento metálico para robarle el teléfono celular. Durante la investigación también se recuperó el aparato sustraído.

El hecho ocurrió cuando Ezequiel V, de 22 años, se dirigía a buscar a una pasajera en avenida Juan Domingo Perón, en el barrio Sapucay. En esas circunstancias, fue abordado por dos hombres que, mediante un golpe en la espalda con un elemento metálico, le provocaron lesiones y le sustrajeron un celular Samsung A15. Tras el ataque, los involucrados escaparon corriendo.

A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, la División Investigaciones y la Comisaría Seccional Cuarta, se estableció que el teléfono habría sido comercializado posteriormente. Las averiguaciones permitieron llegar hasta un vecino que manifestó que su yerno, un adolescente de 17 años, había adquirido el dispositivo de buena fe a dos jóvenes, por la suma de 12.000 pesos. El celular fue secuestrado por los investigadores.

Finalmente, este sábado, cerca de las 11:30, los efectivos detuvieron a Maximiliano Daniel A, de 23 años, y Matías Ezequiel B, de 21, quienes fueron sindicados como presuntos autores del hecho. Ambos fueron examinados por el médico policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.