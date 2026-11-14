Asistieron a familias afectadas por los temporales en Panambí y Campo Ramón

El Gobierno provincial, la Policía de Misiones, los municipios, las iglesias y vecinos de distintas localidades sumaron esfuerzos para acompañar a las familias damnificadas por los fenómenos climáticos. La Unidad Regional II participa en la recepción y distribución de donaciones, mientras continúa la asistencia para recuperar las viviendas afectadas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 19:18hs.

La solidaridad sigue movilizando a los misioneros. Este sábado 14 de noviembre, el Gobierno provincial, la Policía de Misiones, los municipios, las iglesias y vecinos de distintas localidades sumaron esfuerzos para acompañar a las familias damnificadas por los fenómenos climáticos. La Unidad Regional II participa en la recepción y distribución de donaciones, mientras continúa la asistencia para recuperar las viviendas afectadas.

A diez días del fuerte temporal que golpeó a Panambí y tras las intensas lluvias que también provocaron daños en Campo Ramón, la ayuda sigue llegando a las familias que trabajan para recuperar sus hogares. Este sábado, vecinos, representantes de distintas iglesias, autoridades municipales y efectivos policiales participaron de nuevas acciones solidarias en ambas localidades.

En Puerto Panambí, la jornada se desarrolló durante la mañana en el Salón de Usos Múltiples Municipal y la plazoleta local, donde se entregaron donaciones reunidas gracias al compromiso de vecinos de diferentes puntos de la provincia.

La iniciativa contó con el acompañamiento del Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Gobierno y la Policía provincial. Bajo la coordinación de la Jefatura de Policía, efectivos de la Unidad Regional II colaboraron con la recepción, organización y distribución de los elementos donados, muchos de los cuales fueron acercados por los propios vecinos a las dependencias policiales.

Así, la institución también se convirtió en un nexo entre quienes ofrecieron ayuda y las familias que la necesitaban, acompañando el esfuerzo solidario de la comunidad.

La asistencia continúa junto con la reconstrucción

Desde el temporal del 4 de noviembre, el Gobierno provincial, los municipios y distintos organismos mantienen un trabajo articulado en Panambí para atender a los damnificados. A partir de los relevamientos realizados, se avanzó en la entrega de chapas, tirantes y otros materiales destinados a reparar las viviendas dañadas, con el acompañamiento de efectivos policiales.

En Campo Ramón, donde las lluvias de los últimos días también afectaron a varias familias, continúan las donaciones y las tareas de asistencia. Un relevamiento conjunto entre la Policía y el área de Asistencia Social de la Municipalidad permitió establecer que las familias evacuadas ya regresaron a sus hogares y reciben ayuda para reparar los daños. Aquellas cuyas viviendas requieren trabajos más prolongados permanecerán temporalmente con familiares.

Mientras tanto, el municipio continúa reuniendo elementos de primera necesidad y el área de Obras Públicas trabaja en la recuperación de los caminos vecinales afectados.

De esta manera, la solidaridad que comenzó durante la emergencia continúa en la etapa de reconstrucción, con el Gobierno provincial, la Policía, los municipios, las iglesias y los vecinos trabajando juntos para acompañar a las familias de Panambí y Campo Ramón hasta que puedan recuperar sus hogares.