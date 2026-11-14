Garupá: bomberos rescataron a una gata y sus dos gatitos recién nacidos atrapados en un desagüe

Un efectivo ingresó arrastrándose al conducto y logró sacar a los tres animales, que estaban en buen estado.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 14:08hs.

Una gata a punto de parir buscó un lugar tranquilo donde tener a sus crías y lo encontró dentro de una tubería de hormigón, en Garupá. Lo que parecía un refugio seguro terminó siendo una trampa de difícil acceso, y fueron los bomberos quienes tuvieron que meterse al conducto para sacarla a ella y a sus dos gatitos recién nacidos. El rescate se concretó este sábado y tuvo final feliz.

Todo empezó cerca de las 10.20, cuando una mujer de 71 años, vecina del barrio Madariaga, llamó al 911 desesperada. Su gata, que estaba preñada, se había metido en un desagüe cercano y no volvía a salir. La mujer sospechaba que el animal había entrado para dar a luz, y no se equivocaba.

Hasta el lugar, ubicado en inmediaciones de las calles 47A y Pérez Bulnes, llegaron cuatro efectivos de la División Bomberos de Garupá. Al asomarse al conducto comprobaron que la felina ya había tenido a sus dos crías y que permanecía junto a ellas, en un tramo al que era muy complicado llegar. Ahí mismo definieron cómo actuar para no asustar a los animales ni ponerlos en riesgo.

Con una pala, los bomberos removieron la tierra que bloqueaba la entrada y despejaron el acceso a la tubería. Cuando el espacio estuvo listo, uno de ellos se metió en el desagüe y avanzó arrastrándose, de a poco, hasta llegar a la gata y a los gatitos. Después de varios minutos de trabajo paciente, logró sacar a los tres.

Los animales estaban en buen estado y no tenían lesiones visibles. La madre y sus dos crías volvieron con su dueña, que quedó a cargo de cuidarlos, y la intervención cerró con alivio para todos.