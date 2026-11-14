Vuelve a Puerto Iguazú el festival de arte Mezcla Urbana

La Ciudad de las Cataratas será sede del evento artístico y callejero desde este lunes 16 y hasta el 18 de noviembre.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 18:56hs.

Este lunes comenzará la cuarta edición de Mezcla Urbana, el festival de arte urbano que reúne en Puerto Iguazú a artistas de Argentina, Brasil y Paraguay, en el marco de la región de las Tres Fronteras. El encuentro se extenderá hasta el miércoles 18 y tendrá como escenario la Costanera de la ciudad. Tras un impasse, el evento vuelve y promete grandes atractivos.

Durante las tres jornadas, diez artistas de distintos puntos de la región participarán de una intervención colectiva para renovar los paredones ubicados frente a los nuevos juegos recientemente inaugurados. Habrá representantes de Paraguay y Brasil, además de artistas argentinos provenientes de Buenos Aires, Posadas y Tucumán, entre otros lugares.

En esta oportunidad, la temática elegida será Mitos y Leyendas, una propuesta que busca recuperar historias, personajes y relatos populares de las culturas regionales, con especial atención a la mitología guaraní y las leyendas de la selva misionera.

La iniciativa apunta a construir un recorrido visual lleno de color, identidad y fantasía, con imágenes pensadas para que grandes y chicos puedan disfrutar, descubrir y conectar con las raíces culturales de la región.

El festival es impulsado por Tonnyc, artista urbano nacido y criado en Puerto Iguazú, quien actualmente reside en Posadas. Desde ese vínculo con su ciudad de origen surgió la propuesta de generar espacios de encuentro, intercambio y expresión artística, acercando el arte urbano a la comunidad.

"Para mí es una gran alegría poder llevar adelante esta cuarta edición en Puerto Iguazú, la ciudad donde nací y crecí. Aunque hoy mi camino artístico continúa en Posadas, siempre es especial volver y aportar algo a través de lo que hago: el arte y la cultura", señaló el artista.

Mezcla Urbana continúa consolidándose como un espacio de intercambio cultural y promoción del arte urbano, al tiempo que contribuye a revalorizar los espacios públicos de la ciudad.

Esta edición cuenta con el acompañamiento de la Dirección de la Juventud, la Dirección de Cultura y el Municipio de Puerto Iguazú.