Súper Liga Posadeña: La Cantera pegó afuera ante Crucero

El conjunto azul derrotó 1-0 al Colectivero en Santa Inés y quedó a un paso de la final del torneo Clausura. Los de Posadas van por el bicampeonato

sábado 14 de noviembre de 2026 | 19:12hs.

Foto: prensa Crucero.

La Cantera pegó afuera en el primer duelo de semifinales del torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña. Fue 1-0 para el conjunto azul en el estadio Andrés Guacurarí de Santa Inés ante Crucero y la definición será el próximo fin de semana en la cancha de la avenida Jauretche.

A medida que fue pasando el primer tiempo, La Cantera tuvo las mejores oportunidades. Crucero lo esperó, pero el conjunto azul tomó la posta del juego y pudo abrir el marcador en un par de oportunidades, aunque le faltó la puntada final para romper el cero.

El local careció de ideas, sobre todo en el mediocampo, para llegar con claridad al arco defendido por Mateo Forza y por eso se fueron al descanso sin tantos.

Apenas arrancó el complemento, la visita volvió a mostrar que pretendía llevarse un triunfo de Santa Inés y ponerse al frente en la serie de semifinales.

A los 8’ y a través de un córner llegó la jugada que abrió el marcador. Ian Barrios no la despejó, se le cruzó un rival y le pegó dentro del área, por lo que el árbitro Jonathan Ferreyra marcó penal. Luciano Piñeyro cambió la falta por gol y puso al frente a La Cantera sobre los 10’.

Ya con el resultado a su favor, La Cantera buscó aprovechar los espacios que da el Andrés Guacurarí, pero otra vez la falta de efectividad lo privaron de aumentar la diferencia en el marcador.

Fue 1-0 para el conjunto de la avenida Jauretche, que la próxima semana será local en el encuentro de vuelta y un empate le alcanzará para clasificarse a la final del Clausura. La Cantera fue el mejor equipo de la tabla anual y va por el bicampeonato, ya que en junio ganó el torneo Apertura.

Semis con clásico en Villa Sarita

La restante semifinal del Clausura de la Súper Liga Posadeña comenzará este domingo, cuando se midan Guaraní y Mitre en el Clemente Argentino Fernández de Oliviera de Villa Sarita, a partir de las 17.

El Auriazul fue el mejor equipo de la fase regular del Clausura, mientras que la Franja se metió en semifinales en la última fecha luego de golear 6-0 a Garupá FC.

El antecedente inmediato es el de la fecha 8, cuando el Auriazul ganó en Villa Sarita por 1-0 con gol de Matías Espíndola.