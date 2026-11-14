Se realizó capacitación práctica en apicultura en El Alcázar

Destacaron la oportunidad de generar ingresos y cuidar la biodiversidad al mismo tiempo.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 21:41hs.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y modernizar las técnicas de trabajo en el sector, se llevó adelante en El Alcázar una jornada práctica de capacitación en apicultura, centrada en el traspaso de colmenas desde cajones tradicionales hacia colmenas estandarizadas.

La actividad estuvo encabezada por el director provincial de Apicultura del Ministerio del Agro y la Producción, Néstor Mendoza y contó con la participación de productores apícolas de la localidad.

Durante el encuentro, los asistentes incorporaron herramientas técnicas mediante la práctica directa en el manejo, traslado y acondicionamiento de las colmenas, optimizando así los estándares de sanidad, eficiencia y rendimiento productivo.

En el marco de la misma y como parte de las políticas de respaldo al sector primario local, se concretó además la entrega de cajones estandarizados a dos apicultores de El Alcázar para impulsar el crecimiento y la tecnificación de sus unidades productivas.

La capacitación se enmarca en el impulso a la apicultura, una actividad clave para el modelo de diversificación productiva de las chacras misioneras. Además de generar un ingreso económico genuino y sustentable para las familias rurales a través de la obtención de mieles diferenciadas y subproductos de alta calidad, destacaron que la producción apícola cumple un rol ambiental irremplazable, ya que la polinización contribuye de manera directa a la conservación de la biodiversidad de la selva paranaense y mejora el rendimiento de los cultivos agrícolas y frutihortícolas de la región.