Boca sigue imparable y se metió en la final de la Copa Argentina

El Xeneize superó 3-0 a Banfield, en Mendoza, y alcanzó el encuentro definitorio a jugarse a principios del mes de diciembre frente a Platense. El misionero Tomás Adoryan fue titular en el Taladro, pero no gravitó en el campo del mundialista Malvinas Argentinas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 20:50hs.

Después de un primer tiempo donde el equipo del Vasco Arruabarrena fue superior, el marcador terminó por abrirse a los 46’: Santiago Ascacibar se filtró en el área, recibió un pase pinchado de Leadnro Paredes y la ubicó contra un palo de cabeza.

El mazazo fue de tal magnitud para Banfield, que el piso se movió en su totalidad para el complemento. Los dirigidos por Pedro Troglio fueron a buscar el empate cuando no habían mostrado armas suficientes para hacerlo, apurados por el reloj. Y en ese marco el Xeneize terminó por sentenciarlo.

Pisando los 18’ el colombiano Sebastián Villa enganchó para su derecha recostado sobre la izquierda y la clavó al segundo palo para el 2-0. Un golazo de calidad absoluta.

Y tan sólo 10 minutos después -a los 28’- el uruguayo Leandro Lozano trepó por derecha, apareció por el segundo palo como un fantasma y la empujó tras un centro de Villa -de gran encuentro-.

Boca ganó, gustó y goleó para alcanzar una nueva final en este ciclo del Vasco Arruabarrena. El momento es inmejorable.

Párrafo aparte para el gran trabajo del sampedrino Tomás Adoryan. El técnico Pedro Troglio decidió que juegue por detrás de la línea ofensiva, tirado sobre el carril derecho, y no desentonó a pesar de la superioridad del rival.

Sin dudas fue uno de los puntos altos completando un total de 38 pases cortos certeros a sus compañeros sobre 41 y 100% de efectividad en pases largos (9 de 9). Igualmente el resultado terminó por opacar su actuación.

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