La Marcha del Orgullo volvió a las calles de Posadas en defensa de los derechos y contra los discursos de odio

Durante la jornada, integrantes de la comunidad LGBT expresaron su preocupación por la discriminación y reclamaron políticas públicas que garanticen una vida digna e igualdad de oportunidades.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 18:59hs.

La movilización culminó en la plaza San Martín con el Festival del Orgullo. // Fotos: Agustina Vera

La Marcha del Orgullo volvió a recorrer las calles de Posadas este sábado, con la participación de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ que se movilizaron en defensa de sus derechos y contra los discursos de odio. La concentración comenzó a las 16 en el paseo de la terminal, ubicado en la intersección de las avenidas Mitre y Uruguay, donde se desarrolló la previa con una radio abierta y transmisiones en vivo.

Cerca de las 17.20, los participantes iniciaron la movilización por la avenida Mitre, continuaron por la calle Colón, luego por Córdoba y finalmente llegaron a la plaza San Martín, donde los esperaba el Festival del Orgullo. La jornada estuvo acompañada por reclamos de mayor inclusión, igualdad de oportunidades y políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad.

“Vamos a recorrer las calles de Posadas para vivir nuestra dignidad, vivir nuestro orgullo y expresarnos en el marco de la alegría, una felicidad que muchas veces se nos niega a las personas LGBT. Queremos seguir profundizando la conquista de nuestros derechos y queremos ser parte de los debates y las discusiones”, expresó Nicolás Pintos, participante de la Marcha del Orgullo.

En relación con las demandas de la comunidad, Pintos planteó la necesidad de que los gobiernos nacional y provincial garanticen una participación efectiva de las organizaciones LGBTIQ+ en las decisiones que afectan sus vidas. También manifestó su preocupación por el incremento de los discursos de odio y cuestionó las expresiones del presidente Javier Milei, al considerar que los dirigentes políticos deberían promover la paz, la inclusión y el respeto.

“Los discursos de odio no son nuevos, suceden de toda la vida. Hoy los vemos incrementados y los vemos habilitados porque tenemos líderes políticos como el presidente Milei, que es el primer promotor de estos discursos. Nosotros entendemos que tenemos que tener líderes responsables que aboguen por la paz, por la inclusión y por el respeto a todas las personas”.

Por su parte, Nazarena Fleitas, integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), hizo hincapié en las dificultades que atraviesa la población travesti trans y en la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas. Entre los principales reclamos puntualizó el acceso al trabajo, la vivienda, la educación y la salud integral, además de una mayor intervención de los gobiernos provinciales y municipales.

“Marchamos para seguir visibilizando los derechos que faltan. Marchamos por las compañeras que ya no están y marchamos porque Misiones tiene una historia que necesita ser contada y la población trans necesita ser, de una vez por todas, más visible y con derechos reales”.

La referente también puso en palabras su preocupación por las situaciones de violencia y discriminación que enfrenta la comunidad trans, una problemática que, según consideró, se profundizó a partir de los discursos del Gobierno nacional. En ese sentido, sostuvo que las expresiones de odio contribuyen a retroceder en los avances alcanzados y remarcó la importancia de contar con herramientas legales que permitan garantizar derechos efectivos.

“Necesitamos una ley integral que abarque, que abrace, que sea libre de discriminación, vivienda, trabajo, educación y salud integral, y que todas las compañeras puedan vivir dignamente y puedan tener un plato de comida todos los días”.

Entre quienes participaron de la movilización también estuvo Malena, quien se sumó para visibilizar las dificultades que todavía enfrentan las personas LGBTIQ+ en distintos ámbitos de la sociedad. La joven consideró que persisten prejuicios que condicionan la posibilidad de expresar libremente la orientación sexual o identidad de género, especialmente en los espacios laborales y familiares.

“Vine primero que nada porque soy lesbiana, porque me parece que no deberían matarnos por una orientación sexual, porque todos tenemos derecho a una vida digna y porque hay que visibilizar más hasta que se pierda el miedo”.

En cuanto a las demandas más urgentes, Malena señaló que la población travesti trans atraviesa una situación especialmente preocupante. Mencionó las dificultades para conseguir empleo, acceder a una vivienda y desenvolverse sin sufrir discriminación. También cuestionó la reproducción de discursos de odio desde distintos sectores y consideró necesario que la sociedad pueda acercarse a conocer otras realidades para dejar atrás los prejuicios.

“Me parece que es la comunidad travesti trans la que está en emergencia y la que necesita que se respeten los derechos adquiridos y poder seguir consiguiendo más derechos. A la sociedad le falta dejar de tener miedo y poder acercarse, conocer y perder el estigma que hay”.

Como cierre de la jornada, la plaza San Martín fue el escenario elegido para el Festival del Orgullo Posadas 2026, cuya programación comenzó a las 18.30 con la presentación del Show Paranagua. A las 18.45 estaba prevista la apertura oficial del festival con la lectura de un documento, seguida de las participaciones de Colectivo 108 y Autoconvocadxs.

La grilla incluyó presentaciones de artistas como Sofía Betancur, Astrid, Fabi López, Samantha Fox, Micol y el grupo Diva Funk, además de intervenciones de PJ, Pinky Flowers y Rudas Kuir. También se programaron sesiones de DJ y la proyección de videoclips, con propuestas musicales y artísticas a lo largo de la noche.

El encuentro contempló además espacios para emprendedores y foodtrucks, junto con distintas propuestas artísticas y musicales. Las actividades también pudieron seguirse mediante una transmisión en vivo, una alternativa para quienes no podían acercarse a la plaza y querían acompañar el festival a distancia.