Cercanía con el colega y lealtad con los clientes, los pilares que Patricia Doedderer para el Colegio de Abogados

La letrada es la primera mujer electa tras oficializarse la lista única en el organismo. Apunta a continuar la gestión complementando con nuevas ideas y propuestas.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 19:10hs.

El Colegio de Abogados de Misiones tiene nueva presidente. Tras la oficialización de una lista única, y la consecuente suspensión del acto eleccionario, Patricia Aline Doedderer (50) se convirtió en la primera mujer electa para presidir la entidad de letrados.

Casada hace 17 años, y con 3 hijos, la abogada oriunda de Puerto Piray, ejerce el Derecho Previsional, Penal y acciones de amparo.

En entrevista con El Territorio, contó sus ideas, propuestas y el perfil que busca darle al Colegio.

¿Cómo fue que surgió la idea de presidir una lista para el Colegio?

La idea surgió del pedido de los muchos colegas y por supuesto del consenso de quienes participan e integran la Colegiatura de Posadas y de distintas partes de la provincia.

¿Ya habías participado anteriormente dentro de la comisión directiva?

Mi participación anterior fue en el cargo de Vicepresidente por dos años, pero mi participación en la colegiatura se remonta al año 2005, cuando integré la Comisión de Jóvenes. Luego tuve mi paso por la Comisión de Obra Social, fui r Revisora de cuentas, representé a los abogados en el Consejo de la Magistratura, por elección junto al Dr. Juan Manuel Fouce. Creamos junto al Dr. Antonio López Forastier y otros colegas como la Dra. Paula Hassan, el Gabinete Académico encargado de coordinar todos los institutos del CAM y promover a través de estos la formación profesional de nuestros colegas.

Además fui Directora de la Revista de Derecho del CAM junto al Dr. Denis Giménez y a la Dra. María Aguirre, con quien desarrollamos el Área de Comunicación de la Institución. Y uno de los últimos desarrollos que llevé junto al Dr. López Forastier fue el Observatorio de Justicia, encargado de velar por la regulación de honorarios en las sentencias y no perforar el mínimo establecido en la ley referida (Ley I — N° 5 (antes Ley 267) ley provincial de creación del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones).



¿Como primera mujer electa presidenta de Cademis, qué perfil querés darle al Colegio?

Quiero darle un perfil de cercanía con el colega, que pueda encontrar en su Colegio el respaldo y a defensa que precisa cuando ve vulnerado sus derechos a ejercer la profesión, tal lo expresa nuestra ley de creación.

¿Cuáles considerás que serán tus principales desafíos durante la gestión?

Mis principales desafíos tienen que ver con los tres pilares que hemos trazado para la gestión, dándole continuidad en algunos casos y con nuevas propuestas, como: Ingreso por concursos, residencia formativa, impulso a la Reforma del Código Procesal Civil hacia e modelo Adversarial, sistema de subrogancia ante licencia de un magistrado.

Además, en lo que respecta a honorarios, la reforma de nuestra ley honorarios, la comisión de la defensa de la defensa, el observatorio de justicia y las visitas a las Comisarías.

Asimismo, en los servicios para la abogacía, buscamos crear la Secretaria de innovación tecnológica, encargada de continuar con la participación de la mesa de enlace con el Siged, realizar propuestas de mejoras al sistema y receptuar por parte de la Abogacía los reclamos por las deficiencias de su funcionamiento. Cómo también un turnero digital, y el desarrollo del fondo mutual (ley XIX – nº 18 (antes ley 2349)

Invito a los colegas a sumarse y participar activamente, con aportes y participación dentro de los espacios de trabajo que ofrece la Institución.

¿Cómo ves la profesión hoy? Teniendo en cuenta el uso de tecnologías y los cambios en la justicia, etc?

Hoy el ejercicio de la profesión atraviesa grandes cambios que nos obliga no solo a conocer y saber usar sistemas y herramientas tecnológicas. Hacer un uso responsable de las herramientas que nos ofrece la IA.

Enfrentar los desafíos de que nos proponen la oralidad, el sistema acusatorio y el modelo adversarial. Claramente la formación de la nueva generación de abogados exige, salirnos de la escritura, adquirir herramientas de comunicación asertiva, cara y entendible por todos.

Y por último ver al estudio jurídico como una unidad de negocios para que sumado a todo lo que expresé, nos lleve a ser rentable el ejercicio de la profesión.

¿Qué mensaje le darías a los abogados jóvenes que se están iniciando en el camino de la profesión?

Le diría que estudie y se capacite permanentemente, que no tema a la hora de cobrar la consulta, como lo hacen todas las profesiones, pero que tenga la grandeza de considerar otorgar un pro bono por año, lo que nos enaltece en el ejercicio de la profesión.

Que conozca nuestro Código de Ética, para ejercer la abogacía dentro del marco de la responsabilidad, actúe con lealtad hacia su cliente, respeto y reciprocidad en el trato con sus pares y el poder judicial.

Por último, que no dude ni tenga vergüenza de consultar con un abogado de mayor experiencia, ya que el derecho se transforma y todos los días podemos aprender y compartir conocimientos.