"Volar" reunió a más de 250 participantes en una jornada sobre aves, naturaleza y turismo

El evento arrancó este sábado en Santa Ana. La convocatoria superó ampliamente la participación de su primera edición.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 21:18hs.

Con más de 250 participantes, Volar 2026 comenzó este sábado en el Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana, consolidándose como un espacio de encuentro para quienes trabajan, investigan y disfrutan de la observación de aves y el turismo de naturaleza.

La segunda edición del Encuentro Internacional reunió a referentes de distintos puntos de Argentina y de países como Costa Rica, Colombia, Brasil y Chile, en una jornada dedicada al intercambio de experiencias, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de propuestas turísticas sostenibles.

Durante la apertura, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, destacó el trabajo articulado entre los distintos sectores para hacer posible el encuentro y puso en valor la biodiversidad como uno de los principales activos de la provincia.

“Todos somos parte de la organización: el sector público, el privado, municipios y provincia. Agradezco y felicito a todo el equipo de trabajo. El 85% de las personas que nos visitan vienen por la naturaleza, y ese dato no es menor. Por eso, es fundamental el trabajo de conservación y cuidado de la biodiversidad misionera. Que Volar sea una red de biodiversidad, de naturaleza y de vida”, expresó.

La programación incluyó disertaciones sobre experiencias internacionales de observación de aves, conservación de áreas naturales protegidas, el vínculo entre biodiversidad y desarrollo territorial, y la transformación de los recursos naturales en productos turísticos. También se compartieron experiencias de Colombia, Brasil y Chile, junto con iniciativas vinculadas con las áreas protegidas del Litoral y el trabajo de las comunidades de observadores.

Entre los disertantes internacionales, Rafael Soto Quirós, del Instituto Costarricense de Turismo, compartió la experiencia de Costa Rica y destacó el potencial de Misiones: “Me llevo mucha naturaleza, mucho trabajo de conservación que hacen, mucho potencial y muchas ganas de venir de turismo”.

Por su parte, Carlos Mario Wagner, de Colombia Birdfair, valoró el encuentro como una oportunidad para fortalecer el turismo de observación y naturaleza, intercambiar conocimientos y acercar a nuevas personas al mundo de las aves. “Me llevo muchos amigos y una experiencia muy linda. Este tipo de encuentros son fundamentales para seguir fortaleciendo el turismo de observación y de naturaleza, porque permiten intercambiar experiencias, aprender de otros territorios y generar vínculos entre quienes trabajamos en estos ámbitos", expresó.

La dimensión comunitaria también estuvo presente en la exposición de Norma Vergara Arancibia, de la Colectiva Peuqitas de Chile, quien destacó la posibilidad de generar vínculos y redes entre mujeres vinculadas con la observación de aves: “Estoy muy contenta de estar acá, de encontrarnos y conocernos. Espero que podamos seguir en contacto y generar red, hacer comunidad”.

La agenda de la primera jornada continuó con un panel regional sobre desarrollo de experiencias turísticas, casos de éxito y buenas prácticas en observación de aves. Además, se desarrolló de manera simultánea una reunión de Clubes de Observadores de Aves (COA) y un foro de prestadores turísticos.

La experiencia continúa en territorio

Este domingo 15 de noviembre, Volar 2026 tendrá su segunda jornada con salidas de campo en Paisaje protegido Arroyo Cazador y en Parque Federal Campo San Juan. La propuesta permitirá llevar a la práctica los conocimientos compartidos durante el encuentro y acercar a los participantes a la diversidad de ambientes y especies que caracterizan a la provincia.

"Volar contribuye a fortalecer la Ruta de las Aves de Misiones, una iniciativa provincial que busca impulsar la observación de aves como actividad ecoturística sostenible, vinculando la generación de oportunidades para las comunidades con la conservación de los ambientes naturales", indicaron desde Turismo.