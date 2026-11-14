Convocan a jóvenes para la elección de la Reina Provincial del Mate en Santo Pipó

El evento se desarrollará el próximo sábado 28 de noviembre en el Polideportivo Municipal. Contará con distintos números artísticos y stands de emprendedores.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 21:00hs.

La localidad de Santo Pipó prepara la Fiesta Provincial del Mate, un evento que convocará a público de distintos puntos de la tierra colorada. El evento se desarrollará el próximo sábado 28 de noviembre en el Polideportivo Municipal y contará con distintos números artísticos, stands de emprendedores, como así también elección de la nueva reina. Con respecto a esto último, se abrió una convocatoria para jóvenes que deseen ser parte del evento. Podrán anotarse chicas de entre 17 a 25 años que en la actualidad representen como reinas a sus respectivos municipios. A su vez, para postularse, deberán tener un aval por parte de la localidad, que certifique la representación como soberana del municipio. Para anotarse, las jóvenes interesadas pueden comunicarse al número 3764 64 01 93. En tanto, también se abrió la convocatoria para los expositores que tengan un emprendimiento con la yerba mate o bien que vendan otros artículos y/o productos. Quienes deseen contar con un espacio en la fiesta, deberán comunicarse al 3764 58 64 27. Habrá un costo mínimo destinado a cubrir el alquiler de gazebos y estructuras de exposición.

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