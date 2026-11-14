Felipe y Francisco Morgenstern se destacaron en el sábado de la IAME Series en Baradero

Francisco Morgenstern se quedó con la pole y Francisco ganó el sprint de la 60 Mini. Por su parte Valentino Silveira fue tercero en sprint de la 60 Mini Under.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 22:51hs.

Comenzó la 9° fecha de la IAME Series, prueba que será válida también por la 2° fecha de la Copa de Oro, que se disputa en el Kartódromo Ramiro Tot de Baradero en Buenos Aires.

Los hermanos posadeño Felipe y Francisco Morgenstern se destacaron en la categoría 60 Mini Under.

Francisco Morgenstern se quedó con la pole con un tiempo de 50s504/100. Por su parte, Felipe quedó 4 y Valentino Silveira se ubicó en la 12° posición.

En la Manga 1, Francisco quedó 2° y Felipe fue 9°. Mientras que Silveira quedó 10°. En la Manga 2, Francisco ganó el parcial y Felipe quedó 6°. Mientras que Valentino fue 7°

En el Sprint, Felipe Morgenstern fue el ganador. Francisco llegó 4° y Valentino llegó en la 8° posición.

Mientras que en la tanda 5°, ya con lluvia, Felipe fue segundo, Francisco se ubicó 4° y Valentino quedó en la 7° posición.

Vale destacar que Valentino Silveira corre en la subcategoría Mini Under. Así que quedó tercero en el sprint.

También fue parte su hermano Thiago Silveira en la categoría Academy en al cual fue parte de los entrenamientos su actuación más destacada fue en el Entrenamiento 3 donde fue segundo, en el cuarto se ubicó en el tercer puesto.

Por su parte, el obereño Nicolás Huta tuvo una jornada complicada en la categoría Old School.

A la hora de clasificar marcó 46.552 para la mejor vuelta al trazado de 1065 metros de extensión y quedó en la sexta posición. La pole la hizo Valentino Diamante.

En la Manga 1, Huta pudo ganar una posición y fue 5to. En la Manga 2 venia avanzando nuevamente, pero tuvo un toque y fue sancionado por las autoridades de la prueba.

En el Sprint fue recargado en la largada, después venía 2 y se toca con el primero y no se retrasó para terminar en la 13° posición.

“Habíamos arrancado bien, pero se fue complicando el día. Vamos a dar vuelta la página y a pensar en hacer una buena final”, indicó Huta.

“Quiero agradecer a mi familia por el apoyo en cada carrera a mi equipo el Zaffaroni Kart y a lo sponsor Himpa y Yerba Mate Don Basilio”.

El domingo llegará el turno de las Finales que definirán a los ganadores de cada categoría.