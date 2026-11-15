Tenerife volvió a jugar tras la muerte de Jesús de Miguel

El regreso a la actividad estuvo marcado por gestos conmovedores, una ovación unánime y un recuerdo que acompañó a todo el estadio en el partido contra AD Ceuta en la Segunda de España

domingo 15 de noviembre de 2026 | 13:04hs.

El fútbol volvió a rodar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, pero esta vez el resultado quedó en un segundo plano. Tenerife disputó su primer encuentro después del fallecimiento de Jesús de Miguel y el regreso estuvo atravesado por homenajes, muestras de afecto y recuerdos para el delantero, cuya muerte conmocionó al club y al fútbol español.

En la previa del encuentro frente al AD Ceuta, por la Segunda División de España, el conjunto visitante tuvo un primer gesto de reconocimiento al dejar un ramo de flores en la puerta 9 del estadio. En ese mismo sector también se descubrió un mural realizado por el artista urbano Erik Air, que retrató al futbolista con los brazos abiertos, en una de las celebraciones que había protagonizado durante la campaña del ascenso de Tenerife al fútbol profesional.

La emoción también se trasladó al campo de juego. Después del calentamiento, los futbolistas locales formaron un círculo de unidad encabezado por el capitán Enric Gallego. Posteriormente, ambos equipos salieron al terreno junto al cuerpo arbitral con camisetas que llevaban el nombre de De Miguel. En otro momento especialmente significativo, Gallego depositó una corona de flores en el sector donde se produjo el golpe que terminó desencadenando la tragedia, durante el partido frente al Andorra.

Las tribunas acompañaron con una ovación y un sentido minuto de silencio. El homenaje tuvo continuidad durante el encuentro, cuando, al llegar al minuto 9, en referencia al dorsal que utilizaba el delantero, los hinchas desplegaron una pancarta con la frase "Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul". Además, modificaron una de las canciones habituales de la hinchada para entonar "De Miguel te quiero".

Uno de los momentos más conmovedores llegó con el gol de Nacho Gil. El futbolista de Tenerife convirtió y visiblemente emocionado, levantó la camiseta de su compañero para dedicárselo. Entre lágrimas, protagonizó un festejo que reflejó el dolor que todavía atraviesa al plantel por la pérdida de uno de sus integrantes.

De esta manera, el regreso de Tenerife a la competencia estuvo marcado por algo mucho más profundo que el fútbol. El estadio volvió a llenarse de voces, aplausos y aliento, pero con un recuerdo que acompañó cada momento de la jornada; el de Jesús de Miguel, presente en la memoria de sus compañeros y de toda la familia blanquiazul.