Robo de cables subterráneos de media tensión complicó el servicio eléctrico en Puerto Iguazú

Energía de Misiones detectó el robo de cables subterráneos en la línea de 33 kV (media tensión) que alimenta a la zona de las 600 hectáreas, en el área conocida como Selva Iriapú

domingo 15 de noviembre de 2026 | 12:44hs.

El incidente quedó al descubierto luego de varias horas de pruebas y recorridas a lo largo de la infraestructura, ubicada en una zona de espesa vegetación. El hurto generó numerosos inconvenientes en el suministro eléctrico, al provocar reiterados disparos por cortocircuitos.

El hecho delictivo fue comunicado de inmediato a la Policía local y será elevado al Juzgado de Instrucción Penal en turno, con el objetivo de determinar quiénes fueron los responsables y establecer si alguno de ellos presenta quemaduras producto de una descarga eléctrica.

No es la primera vez que un hecho de esta naturaleza deja sin energía a parte de la localidad y, en particular, a la zona hotelera. En esta ocasión, nuevamente se comprobaron daños en el cableado especial de media tensión, con marcas de utilización de elementos cortantes, el faltante de varios metros de conductores de importante grosor y señales de arco eléctrico.

Las cuadrillas de Energía de Misiones iniciarán las reparaciones una vez que las fuerzas de seguridad culminen con las pericias correspondientes. Para realizar los trabajos, un equipo especializado está viajando desde Posadas hacia Puerto Iguazú. Se estima que las tareas demandarán al menos cinco horas, debido a que será necesario reemplazar y retensar un tramo considerable de conductores que ya no pueden reutilizarse.