Skincare en niñas: qué riesgos implica usar productos para adultos

La endocrinóloga Sonia Gonzalez pidió respetar las etapas de la infancia y consultar al pediatra antes de incorporar cosméticos a las rutinas de cuidado

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:12hs.

Las rutinas de belleza que circulan en TikTok y otras redes sociales llegan a un público cada vez más pequeño. Entre recomendaciones de influencers y videos que enseñan qué comprar y cómo aplicarlo, las niñas se interesan por sérums, mascarillas y cremas formulados para adultos, e incorporan pasos que su piel no necesita. El auge del skincare -cuidado de la piel- a edades tempranas pone en discusión tanto el acceso a estos contenidos como el papel de las familias ante el uso de cosméticos que no están pensados para la infancia.

“Los adultos introducimos en el mundo de los niños cosas de adultos. Los cumpleaños han cambiado muchísimo. Antes era una juntada en el barrio, en la casa, con la torta hecha por mamá, las galletitas dulces, el juguito, y se jugaba. Con los años se ha introducido el dinero, el marketing, la venta. Entonces aparecen cosas que no corresponden, como los spa”, planteó la endocrinóloga infantojuvenil Sonia González en diálogo con El Territorio.

Los tratamientos cosméticos tienen indicaciones incluso entre las personas mayores, recordó la especialista. Sin embargo, esa precaución suele perderse de vista cuando se ofrecen a niñas de 5 o 6 años. En los festejos, el pedido de la cumpleañera o las ganas de repetir lo que hizo una amiga pueden llevar a incorporar propuestas sin detenerse a pensar si corresponden a su edad.

“Introducimos vestuarios o ropas que no corresponden para la edad. Las ponemos en situaciones de adultas cuando son niñas o apuramos en la adolescencia el maquillaje y las tinturas. Hemos visto en el consultorio que vienen con el pelo teñido de colores. Todavía no han terminado de crecer, no son personas adultas que deciden por su futuro cuero cabelludo o por su futuro pelo”, sostuvo.

Frente a esos pedidos, la médica ubicó la responsabilidad en quienes están a cargo del cuidado. Para ilustrarlo recurrió al ejemplo de un niño con diabetes que solicita Coca-Cola: el deseo no alcanza para decidir qué darle. Con ese criterio abordó también las prácticas estéticas. Acceder a ellas requiere considerar qué resulta saludable para cada niña, aunque eso implique poner un límite.

“Las mujeres adultas nos ponemos cremas y cosméticos de la línea antiedad. La piel joven, brillante, reluciente tiene hormonas, es estrogénica. En comparación, una persona que está en la menopausia tiene la piel seca, no brilla, tiene arrugas. La colocación de este tipo de cosméticos está en esa línea, en la introducción al cuerpo de sustancias similares a las hormonas femeninas, que son los estrógenos”.

Para la piel infantil, se recomienda usar jabón, protector solar y, en caso de sequedad, cremas con vitamina A, como Hipoglós.

En ese punto, González atribuyó a determinados cosméticos una acción sobre receptores presentes en las mamas, el útero y los cartílagos de crecimiento. Vinculó esa actividad con el desarrollo mamario temprano, la aceleración del crecimiento y el aumento de peso. Su preocupación se extendió a la pubertad precoz, un motivo de consulta en el que también intervienen otros factores y que requiere una evaluación individual.

“Antes del 2020 era una situación y después fueron presentándose niñas menores de 8 años por motivos de aceleración del crecimiento. A veces, a los 4 o 5 años ya están cambiando dientes, cuando sabemos que en primer grado empieza ese cambio. Eso habla de que el cuerpo está acelerado. Muchos factores tienen que ver, por ejemplo, el aumento de peso. Por eso recomendamos una alimentación saludable”, señaló.

Algunos cosméticos tienen sustancias con efectos similares a los estrógenos y alteran el desarrollo infantil

Entre los cambios que merecen atención, la endocrinóloga mencionó los incrementos de peso que alteran el ritmo habitual de desarrollo. Como referencia, situó en dos o tres kilos el aumento anual durante la infancia y advirtió sobre subas superiores a seis kilos. También atribuyó un posible efecto estrogénico a componentes de la soja y relacionó el consumo de alimentos con lecitina con el desarrollo mamario temprano en niñas que consideró más sensibles.

“No a todas les produce pubertad precoz, pero hay una gran mayoría que tiene una mayor sensibilidad y eso hace que aparezca la mama antes de tiempo y comience el despertar de la pubertad. Sabemos que la lecitina de soja se usa en la mujer menopáusica para los calores. Entonces, los productos que consumimos en la infancia y que tienen lecitina de soja pueden actuar en la niña que tiene esa sensibilidad”.

Control pediátrico

Para reconocer posibles alteraciones, la especialista destacó el valor de los controles pediátricos anuales, especialmente al ingreso escolar. El peso y la talla permiten revisar la curva de cada paciente y detectar si se apartó de su trayectoria. A veces, el desarrollo mamario queda confundido con tejido graso y la familia interpreta que la niña solamente aumentó de peso, sin advertir que puede haber otros cambios.

“Si subió mucho de peso o creció mucho, eso tiene que llamar la atención. Muchas veces es la más alta del grado y tiene padres que no son tan altos. A veces la nena no tiene desarrollo mamario, pero pedimos una ecografía ginecológica en el abdomen y ahí detectamos crecimiento del útero y de los ovarios. Hay cosas que internamente se pueden detectar”, remarcó.

En cuanto a los cuidados de la piel, la médica reservó las indicaciones para el pediatra, como profesional de cabecera durante la infancia. Ante la sequedad mencionó cremas con vitamina A, de líneas como Hipoglós o Dermaglós, utilizadas también para las paspaduras en bebés. El jabón infantil y el protector solar adecuado integran los cuidados básicos, sin necesidad de incorporar una rutina con múltiples productos.

“Si está seca la piel, se utiliza un humectante indicado por el pediatra. Así como el médico del adulto es el clínico, el médico de cabecera de los niños es el pediatra y es a quien tenemos que acudir para preguntar estas situaciones. A los 10 u 11 años, cuando empieza a aparecer el acné, se deriva a dermatología y se ve qué requiere cada niña, guiada por un especialista”, precisó.

Esa orientación necesita acompañarse con una mirada sobre los contenidos que llegan a través de las redes, consideró la especialista. Regular el acceso al teléfono, la computadora y el televisor permite intervenir sobre las propuestas que despiertan el interés por prácticas adultas. La elección de qué mirar y cuánto tiempo permanecer frente a una pantalla forma parte de las decisiones de cuidado que corresponden a las familias.

Un estudio realizado con 98 niñas encontró asociaciones entre el uso de maquillaje y el desarrollo mamario temprano

“Cada edad tiene un horario y un tiempo de presencia frente a las pantallas. Esa es una forma de evitar que conozcan cosas que no corresponden. El manejo es del adulto, que decide cuántas horas están conectados. No pueden estar toda la tarde sentados frente a un televisor. Esa fuente también es controlable. Con respecto a qué se puede utilizar, no está recomendada la utilización de cosméticos en niñas.

Fuera de las pantallas, González recomendó sostener una alimentación con comidas caseras, como el guiso, e incorporar ensaladas, verduras y agua. Para los jugos propuso un consumo ocasional, por ejemplo, una vez a la semana. También aconsejó dos o tres horas semanales de actividad física y acompañamiento nutricional cuando corresponda. Organizar las compras y las preparaciones ayuda a mantener esos hábitos aun cuando las jornadas sean apuradas.

“En nuestra vida actual todo es muy rápido, pero se puede planear el fin de semana la comida de la semana, buscar la verdura y organizarse. A veces la excusa es que estamos todos apurados, pero se puede planear. No nos olvidemos de la infancia de nuestros niños, que vivan esa infancia, no apurarlos. Muchas veces somos los adultos quienes los vamos empujando y acelerando”, reflexionó.

La preocupación por ese apuro también alcanza a la adolescencia, etapa en la que la endocrinóloga observa experiencias que, a su entender, llegaron antes de tiempo. Frente a ello, propuso recuperar actividades propias de la niñez y espacios compartidos en familia. Los cuentos, el juego al aire libre y las visitas a la casa de los abuelos forman parte de esas oportunidades para acompañar el crecimiento.

“Tratemos de calmar nuestra ansiedad, de no apurarlos a ellos también. Que vuelvan a leer libros de cuentos, que jueguen, que disfruten de remontar un barrilete, de la pelota al aire libre, de todo lo que tenía que ver con nuestras infancias. Recuperar eso, la comida casera, la casa de la abuela”.

Estudio realizado en Argentina

La exposición a sustancias que pueden interferir con la actividad hormonal también fue analizada en una investigación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, publicada en 2025 en la revista Archivos Argentinos de Pediatría. El estudio incluyó a 98 niñas de entre 3 y 8 años y encontró asociaciones entre el desarrollo mamario temprano y el contacto con determinados componentes presentes en cosméticos, alimentos y materiales de uso cotidiano. El trabajo comparó a 50 pacientes con telarca precoz idiopática y 48 niñas sin esa condición. Se trata de la aparición de tejido mamario antes de los 8 años, sin otros signos de pubertad, aceleración del crecimiento ni avance de la maduración ósea. Aunque requiere evaluación para diferenciarla de otros cuadros, se considera una condición benigna y no equivale a un diagnóstico de pubertad precoz central.

Mediante encuestas a sus cuidadores, el equipo relevó hábitos y frecuencia semanal de exposición a cuatro grupos de sustancias: fitoestrógenos, bisfenol A, parabenos y ftalatos. Estos forman parte de los llamados disruptores endócrinos, capaces de interferir con la acción hormonal. Pueden ingresar al organismo por la piel, la alimentación o la inhalación y están presentes en distintos productos de consumo habitual.

Uno de los datos que llamó la atención fue el uso de cosméticos a edades tempranas: el 52% de las participantes empleaba maquillaje, tanto de tipo adulto como infantil, y el 47% utilizaba esmalte de uñas. Los investigadores encontraron una asociación entre la telarca precoz y el uso de maquillaje, evaluado como fuente de exposición a parabenos. También observaron una relación con la frecuencia semanal de utilización.

En cambio, no hallaron una asociación estadísticamente significativa con las cremas hidratantes o los protectores solares con parabenos utilizados por las niñas. Tampoco con los repelentes, los productos contra los piojos ni las cremas cosméticas empleadas por sus cuidadoras.

En el caso de los ftalatos, el estudio encontró asociaciones con el uso de esmaltes y de masas de juego conocidas como slime. Respecto del bisfenol A, presente en ciertos plásticos, los resultados señalaron prácticas que involucran cambios de temperatura: calentar alimentos o bebidas en esos recipientes, reutilizar envases para refrigerar bebidas y cocinar con bolsas o film plástico.

La mayor asociación se observó con la exposición alimentaria a fitoestrógenos de la soja. El relevamiento incluyó tanto alimentos elaborados con ella como ultraprocesados que contienen sus derivados. El 88% de las participantes tenía algún grado de exposición. En las golosinas y galletitas con derivados de soja no se encontró una asociación por el consumo en sí, aunque sí apareció una relación con su frecuencia semanal. A partir de los hallazgos, los autores recomendaron priorizar alimentos frescos, evitar el maquillaje y los esmaltes en niñas y elegir productos sin parabenos. También propusieron evitar el slime, no calentar comida en envases con bisfenol A ni cubierta con film y utilizar recipientes de vidrio para conservar agua y de acero inoxidable para transportarla.